快訊

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

直擊！北市公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

亞洲首家 國泰金控連2年獲《環境金融》TCFD 年度報告大獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
由蔡宏圖董事長領軍的國泰金控，連2年獲《環境金融》TCFD年度報告大獎，為亞洲首家企業獲此殊榮。圖／國泰金控提供
由蔡宏圖董事長領軍的國泰金控，連2年獲《環境金融》TCFD年度報告大獎，為亞洲首家企業獲此殊榮。圖／國泰金控提供

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資獎」（Sustainable Investment Awards 2025）獲獎名單，國泰金控以《2023年氣候暨自然報告書》再度榮獲「年度TCFD報告」（TCFD Report of the Year）大獎 ，成為亞洲首家連續兩年獲得此殊榮的金融機構；此外最新發表的《2024年氣候暨自然報告書》亦持續領先台灣業界導入轉型計畫工作小組（Transition Plan Taskforce, TPT） 發布《TPT揭露框架》（TPT Disclosure Framework），國泰不斷以前瞻風險管理思維，落實在永續行動與揭露品質，獲得國際高度肯定。

國泰金控董事長蔡宏圖表示，「極端氣候加劇自然災害的風險，今年初美國加州即歷經史上最嚴重的野火災情，再次警醒極端氣候與環境永續亟需更為全面的因應策略。國泰長期深耕永續金融，並將『氣候』列為永續策略發展的三大主軸之一，積極推動氣候與自然領域的發展藍圖。」，自2018年國泰積極響應氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures ,TCFD）倡議，持續深化氣候風險管理與揭露機制，2021年「國泰金控風險管理揭露」榮獲TCFD官方《2022 Status Report》 收錄，成為台灣首家入選為國際典範案例的金融機構，同時《2022年氣候策略暨自然風險管理報告書》、《2023年氣候暨自然報告書》接連榮獲「年度TCFD報告」大獎肯定，成為亞洲首家連續兩年獲得此殊榮的金融機構，這項肯定是榮耀更是不斷躍進的驅動力。

此外，蔡宏圖亦指出，國泰積極參與各項國際倡議，以去年第四度參與聯合國氣候峰會（COP）為例，再次受邀於世界氣候基金會主辦之「世界氣候峰會」（World Climate Summit, WCS）發表開場演說，分享國泰以金融力量推動產業低碳轉型的實戰經驗與前瞻洞察，與國際共同面對氣候變遷之關鍵挑戰，攜手各界尋求務實且具影響力的氣候解方，實踐「BETTER TOGETHER共創更好」的承諾與期許。

國泰金控2024年更創金融業先例，設立「氣候長」職位，由風控長黃景祿兼任，系統整合氣候策略與風險治理機制，並在最新發布的《2024年氣候暨自然報告書》中，進一步強化各項管理作為：第一，持續應用國際轉型計畫揭露框架，精進轉型策略架構與揭露品質，以「實施策略」與「議合策略」為兩大核心主軸，具體說明國泰推動低碳轉型的路徑與實踐方法。

第二，依循《永續會計準則委員會指引》（SASB）與《國際財務報導準則第S2號》（IFRS S2）等國際標準，將石油與天然氣產業、化學原料相關產業、建築材料業（含水泥）、礦業、化石燃料發電及煤炭相關產業，以及航空業等六大產業，界定為易受氣候轉型風險影響的敏感性產業，並委託會計師事務所對該等部位之暴險集中度執行有限確信，提升揭露數據的可靠性與資訊可信度。此外，更以此為基礎，建立氣候轉型風險評估框架，針對轉型風險較高之產業，進行轉型速度分析，涵蓋產業平均碳排強度、減碳目標與成效、轉型計畫，以及淨零承諾等面向，掌握氣候轉型風險概況。

第三，參考自然相關財務揭露（TNFD）架構與ENCORE（Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure）工具分析結果，試行以「水資源」與「森林」為主題的自然資源風險評估，並聚焦於取水強度、耗水強度、水資源管理政策與森林砍伐風險等四項指標，前瞻性辨識投資部位潛在的自然風險，作為強化內部管理機制與決策流程的重要依據。

面對氣候變遷與自然資源衝擊的雙重挑戰，國泰金控腳步從未停歇，持續強化風險治理機制，善用金融影響力，積極引領產業重視低碳轉型與環境永續，期盼攜手各界，共同打造更具氣候韌性的淨零未來。

國泰金控

延伸閱讀

中小企業永續轉型 標竿學習／輝台綠色轉型 拚時尚 ESG

最牛一輪／雙鴻吸睛 國泰52拉風

王儷玲／部署低碳永續醫療 「綠色醫療聯盟」串聯助台灣尋找減碳轉型路徑

國泰兒童繪畫比賽台中登場 親子戶外寫生描繪永續美麗家園

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

水龍頭開了水不夠？ 新青安豁免天條、傳央行再鬆手「計算放款集中度」

金管會日前宣布將八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），排除在有不動產房貸天條之稱的銀行法72-2條適用之外，...

中東地緣政治風險升溫 市場避險情緒推升美元、新台幣小貶

以色列日前在波斯灣國家卡達首都杜哈發動空襲，擊斃多名巴勒斯坦激進組織哈瑪斯成員及一名卡達安全部隊人員，引發國際震撼。事件...

南山人壽持續打造 DEI 職場 宣布加入「台灣人才永續行動聯盟」

南山人壽重視人才永續，長期致力於打造多元、平等、共融的職場文化，宣布加入由超過500家產、官、學單位所組成的「2025 ...

水龍頭開夠大嗎？公股行庫上報新青安可增額度 將牽動放款集中度豁免

財政部督導八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），日前獲政策鬆綁排除在有不動產房貸天條之稱的銀行法72-2條適...

亞洲首家 國泰金控連2年獲《環境金融》TCFD 年度報告大獎

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。