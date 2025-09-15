水龍頭開了水不夠？ 新青安豁免天條、傳央行再鬆手「計算放款集中度」

金管會日前宣布將八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），排除在有不動產房貸天條之稱的銀行法72-2條適用之外，為房貸水龍頭開大一點，金融圈盛傳央行可望豁免新青安免計入放款集中度，水龍頭才有效開大，本周四央行理監事會有關房市管制央行決策，是否為房市與營建股再打強心針，市場高度關注。

房貸荒、房貸戶排隊等待撥款時間長達半年之久，大幅影響民眾購屋、交屋與資金安排等，行政院長卓榮泰感受民怨宣示針對首購、新青安等房貸水龍頭要開大一點，之後金管會即拍板八大公股行庫承辦的新青安，9月起排除適用銀行法72-2條，也就是不動產相關放款不得超過存款與發債總額的30%，新青安放款可免計入，此舉讓相關水位多在28%警戒線附近的八大行庫，可以放鬆承作新青安，以紓解持續排隊等待撥款的吃緊狀態。

不過，不適用銀行法天條對公股行庫承作新青安雖多少有幫助，但其實央行控管不動產放款集中度，也掐住公股行庫脖子，讓公股行庫承作新青安放款步步為營，水龍頭開大效果有限。也因此金融圈盛傳央行控管放款集中度，也可能響應卓揆開大水龍頭方針，予以豁免計入。

央行本周四將召開第3季理監事會議，金融圈盛傳在金管會開大水龍頭之後，央行屆時對房市信用管制措施也可能有所調整，除了日前央行已針對換屋族切結換屋過渡期賣掉舊屋一年為期，延長至18個月，金融圈傳出央行也可能對新青安鬆綁，豁免新青安計入不動產放款集中度計算，但央行迄今對此未鬆口，市場屏息等待本周四央行理監事會揭曉答案。

法人分析，新青安相關的鬆綁或者豁免等政策變化，對於推案量以首購產品、相對低總價物件為主力的建商，將可望率先受惠，包括推案量大的大型建商，以及中南部建物總價相對低、約一、兩千萬元內為多的建商，都可望受惠新青安鬆綁。但仍須關注央行週四理監事會有關房地產管制措施最終調整結果的變數。