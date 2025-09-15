快訊

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

直擊！北市公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

水龍頭開了水不夠？ 新青安豁免天條、傳央行再鬆手「計算放款集中度」

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
金融圈盛傳央行可望豁免新青安免計入放款集中度。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
金融圈盛傳央行可望豁免新青安免計入放款集中度。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

金管會日前宣布將八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），排除在有不動產房貸天條之稱的銀行法72-2條適用之外，為房貸水龍頭開大一點，金融圈盛傳央行可望豁免新青安免計入放款集中度，水龍頭才有效開大，本周四央行理監事會有關房市管制央行決策，是否為房市與營建股再打強心針，市場高度關注。

房貸荒、房貸戶排隊等待撥款時間長達半年之久，大幅影響民眾購屋、交屋與資金安排等，行政院長卓榮泰感受民怨宣示針對首購、新青安等房貸水龍頭要開大一點，之後金管會即拍板八大公股行庫承辦的新青安，9月起排除適用銀行法72-2條，也就是不動產相關放款不得超過存款與發債總額的30%，新青安放款可免計入，此舉讓相關水位多在28%警戒線附近的八大行庫，可以放鬆承作新青安，以紓解持續排隊等待撥款的吃緊狀態。

不過，不適用銀行法天條對公股行庫承作新青安雖多少有幫助，但其實央行控管不動產放款集中度，也掐住公股行庫脖子，讓公股行庫承作新青安放款步步為營，水龍頭開大效果有限。也因此金融圈盛傳央行控管放款集中度，也可能響應卓揆開大水龍頭方針，予以豁免計入。

央行本周四將召開第3季理監事會議，金融圈盛傳在金管會開大水龍頭之後，央行屆時對房市信用管制措施也可能有所調整，除了日前央行已針對換屋族切結換屋過渡期賣掉舊屋一年為期，延長至18個月，金融圈傳出央行也可能對新青安鬆綁，豁免新青安計入不動產放款集中度計算，但央行迄今對此未鬆口，市場屏息等待本周四央行理監事會揭曉答案。

法人分析，新青安相關的鬆綁或者豁免等政策變化，對於推案量以首購產品、相對低總價物件為主力的建商，將可望率先受惠，包括推案量大的大型建商，以及中南部建物總價相對低、約一、兩千萬元內為多的建商，都可望受惠新青安鬆綁。但仍須關注央行週四理監事會有關房地產管制措施最終調整結果的變數。

央行 房貸 公股行庫

延伸閱讀

與台中基層挑燈夜戰座談 賴清德指示：打詐、調整青年政策讓人民有感

新青安鬆綁效應 恐難為房市注入活水！年輕人「看得到、吃不到」背後2原因

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

新青安鬆綁！營建股狂飆7％ 網酸：炒房國家隊集結了

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

水龍頭開了水不夠？ 新青安豁免天條、傳央行再鬆手「計算放款集中度」

金管會日前宣布將八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），排除在有不動產房貸天條之稱的銀行法72-2條適用之外，...

中東地緣政治風險升溫 市場避險情緒推升美元、新台幣小貶

以色列日前在波斯灣國家卡達首都杜哈發動空襲，擊斃多名巴勒斯坦激進組織哈瑪斯成員及一名卡達安全部隊人員，引發國際震撼。事件...

南山人壽持續打造 DEI 職場 宣布加入「台灣人才永續行動聯盟」

南山人壽重視人才永續，長期致力於打造多元、平等、共融的職場文化，宣布加入由超過500家產、官、學單位所組成的「2025 ...

水龍頭開夠大嗎？公股行庫上報新青安可增額度 將牽動放款集中度豁免

財政部督導八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），日前獲政策鬆綁排除在有不動產房貸天條之稱的銀行法72-2條適...

亞洲首家 國泰金控連2年獲《環境金融》TCFD 年度報告大獎

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。