國泰金控（2882）第二屆「國泰資產管理高峰會」將於10月15日登場，以「駕馭不確定性：在變局中打造韌性投資策略」為主軸，邀集多位國際重量級講者來台，深度剖析總經、AI科技趨勢、另類投資與非美元資產等布局。

全球政經局勢震盪，資金流向與投資配置快速改變。根據行政院主計處統計，去年台灣平均每人國內生產毛額（GDP）34,040美元 ，已超車日本及南韓 ，且預估今年台灣GDP相比去年年增率高達11％，顯現台灣正站上資產管理國際化的重要轉折點，投資人對國際視野與多元布局的需求與日俱增。國泰金控繼去年舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」且突破3萬人次參與後，第二屆將於10月盛大舉辦。

本屆峰會以「駕馭不確定性：在變局中打造韌性投資策略」為主軸，集結全球投資權威機構代表講者，包含價值投資者必讀經典《投資最重要的事》作者 — 橡樹資本（Oaktree）聯席創始人兼聯席董事長Howard Marks分享市場不確定性下的投資心法；PIMCO集團（品浩）副董事長John Studzinski, CBE解讀全球政經動盪下的新市場藍圖；貝萊德集團（BlackRock）副董事長Sir Robert Fairbairn分享多元投資新視角等精闢市場洞察，透過深度對談，提供台灣投資人直通全球市場前線的關鍵見解、注入嶄新全球新視野。

今年峰會再以四大分場聚焦投資趨勢：「科技新視角：AI浪潮下的機遇」、「全球新機會：非美元資產的崛起與契機」（中國、歐洲、日本）、「投資新思維：動盪股市下的常勝投資法」及「私募新機遇：另類市場中的韌性收益」，由頂尖資產管理業者品浩、貝萊德、摩根士丹利、摩根大通、黑石、Dimensional 以及騰旭投資等，結合國泰投研專家的豐富實務經驗、國泰人壽投資之資產管理公司Generali Investments的國際洞察，提供台灣投資人可落地的前瞻資產布局策略觀點。