中信金控（2891）運用金融影響力實踐聯合國永續發展目標（SDGs），旗下子中信銀行與台灣人壽勇奪「2025亞太暨台灣永續行動獎」12項大獎，獲獎數列居所有企業之冠。此外，中信金以《來自西拉雅的追鷹人》等四部影片抱回「2025第九屆台北金鵰微電影展」永續微電影一項金獎、三項銀獎的肯定，展現多元永續成果。

台灣永續能源研究基金會今年以「邁向變革的力量 Charge Towards Change」為主題，舉辦「2025第四屆亞太永續博覽會」，攜手社會各界為永續注入新動能，並舉行亞太暨台灣永續行動獎與台北金鵰微電影展頒獎典禮，由中信金董事會副秘書長暨資深副總林永勝、中信銀個金作業暨資訊處處長暨資深副總蕭重建及台灣人壽營運規劃處處長暨副總許家綾出席領獎。

中信銀推動「中信神盾聯防科技平台」與「雷霆專案」，建置人工智慧（AI）科技識詐系統，攜手檢警等守護客戶資產；藉由碳管理、數位平台及攜手客戶落實減碳等三大面向，落實「低碳金融，綠色生活」；透過智能決策模型，實現公平待客與普惠金融願景。「親子金融永續教育計畫」則透過中信銀App專屬兒童介面，深化家庭金融素養；「愛傳球」專案攜手全台11所慈輝學校，協助弱勢學子凝聚團隊歸屬感，建立自我價值。中信銀執行之專案共奪下「亞太永續行動獎」二項銅獎及「台灣永續行動獎」一項特優、五項金獎、一項銅獎。

台壽成立「防詐特攻隊」推出官方短碼簡訊「68688」，保障客戶防堵釣魚簡訊詐騙；「樂齡友善調查暨論壇」提出友善解方，達到「活得好、老得慢、病得少」目標；整合AI、大數據分析，推出「智能幫手2.0」成為保險科技先驅平台，上線至今累積服務逾27萬名客戶，三項專案共獲「亞太永續行動獎」一項銅獎、「台灣永續行動獎」二項銀獎。

中信金長期推廣慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益回饋社會。中信銀自媒體Home Run Taiwan拍攝之《來自西拉雅的追鷹人》，號召民眾關注生態保育議題；「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」影片《勇敢追求》以普門高中棒球隊為題，傳遞永不放棄的棒球精神；中國信託文教基金會「夢想家圓夢工程」，透過《夢想不在家》紀錄師生共學共創的感動旅程；中國信託慈善基金會《用地瓜球凝聚家的夢想》，講述劉在泓透過「信扶專案」支持，帶領全家人走向幸福。