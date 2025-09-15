金融業前七月轉減碼台股 砍債…收斂至903億

金融業領完股息後，反手賣股。據金管會統計，2025年7月銀行、壽險雙雙減碼台股，抵銷券商加碼力道，單月金融三業合計淨減碼552億元，創近三個月最大量，並拖累前七月轉為淨減碼151億元。壽險業大砍持股，是逆轉主因。

不過，金融業加速卡位降息行情。2025年7月金融三業合計補債2,294億元，終結連三月拋售潮，更寫近一年半最大買債量，累計前七月砍債規模收斂到903億元。

從各業別來看，銀行6月因應除息行情加碼253億元，7月領完股息後則反手賣股197億元終結連二買。銀行趁填息與股市大漲獲利了結，屬典型季節性調節。

也因7月台股大漲，推升7月底銀行帳上未實現利益攀升到4,176億元，是睽違四個月重返 4,000億元大關，對淨值與資本適足率形成正面支撐。

壽險業動作更為猛烈。6月才加碼372億元，7月隨即大砍745億元是近13個月來最大減碼規模。壽險業者說，7月政策紅利消退，避險工具成本飆升，業者趁台股走揚、積極實現資本利得補獲利。

值得注意的是，7月底壽險業國內外現金水位1兆1,730億元，是近三年半新高，並已連四個月走揚，顯示資產配置策略仍偏向防禦，「現金為王」的保守態勢明顯。

券商則展現截然不同的操作思維。繼6月小幅調節25億元後，7月大舉加碼390億元，反映市場普遍認為川普高關稅利空已被消化，看好台股後市仍有上行空間，因此積極布局。

金融圈觀察，即便8月台股續熱，但在除息行情結束後，銀行業多採降低股票水位來減少曝險，避免股價波動影響淨值；壽險則傾向賣股實現利得，以預作第4季美國降息後金融環境轉變的準備。

就近年金融業操作節奏，銀行業往往自7月起逐步減碼，待第四季才緩步重建部位；壽險業同樣多在年底才會有較大規模的進出與布局。

金管會公布2025年7月底金融三業國內外股票投資餘額3兆5,877億元（市價列帳），月增3.1%遠低於同月台股上漲5.78%，反映金融業在除息行情過後普遍反手調降持股。

累計前七月，銀行加碼750億元，為撐盤主力；券商減碼手筆收斂到171億元；壽險業則反轉大砍730億元成為拖累台股的補刀角色，使金融三業合計對台股淨減碼151億元，逆轉前六月淨加碼401億元的局勢。

再以國外股市來看，壽險業7月底持國外股票市值5,066億元，月增5.3%遠低美國S&P指數同期2.17%，推算7月加碼美股154億元。整體壽險業7月對國內外股市合計減碼591億元，累計前七月已減碼約1,665億元。