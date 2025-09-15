保險小百科／公共意外責任險 承保範圍分兩類

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

2025-09-12 01:49