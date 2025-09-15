快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

聽新聞
0:00 / 0:00

保險小百科／公共意外責任險 承保範圍分兩類

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

各縣市政府多有規定轄下營業場所經營管理者應投保公共意外責任保險。一般公共意外責任保險承保範圍分為「營業處所公共意外責任保險」及「活動事件公共意外責任保險」，分別承保被保險人（公共場所管理者或活動舉辦者）或其受僱人在保單約定營業處所因經營業務行為，或其相關設施所發生之意外事故，亦或在保單載明之活動處所舉辦活動，造成第三人體傷、死亡或財物損害所致之賠償責任。

金管會提醒，公共意外責任險由公共場所經營管理者或活動舉辦者繳交保費投保，保險契約與受害人無直接關係，因此保單相關權利義務仍以公共場所經營管理者或活動舉辦者（被保險人）為主，受害人仍應向被保險人索賠，並由其轉向保險公司提出理賠申請。但保險法亦規定在被保險人對受害人應負損失賠償責任確定時，受害人仍得在保險金額範圍內其應得之比例，直接向保險人請求給付賠償金額。

理賠 保單 保險金

延伸閱讀

每次要花3萬！質子治療成「醫學中心標配」 醫籲設超額保單減輕負擔

活動日母忌日 謝佳見買5張保單憶母癌逝淚崩：幫您多活1年

魁北克推祈禱禁令 各宗教團體恐遭迫害

幫小孩買儲蓄險期滿 竟被追稅76萬！ 專家：投保時要保人、受益人這樣規畫

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

金融業前七月轉減碼台股 砍債…收斂至903億

金融業領完股息後，反手賣股。據金管會統計，2025年7月銀行、壽險雙雙減碼台股，抵銷券商加碼力道，單月金融三業合計淨減碼...

中信金奪永續行動獎

中信金控運用金融影響力實踐聯合國永續發展目標（SDGs），旗下子中信銀行與台灣人壽勇奪「2025亞太暨台灣永續行動獎」1...

國泰世華攻環球金融

在科技創新與地緣政治持續推動全球供應鏈重組的浪潮下，跨境金融需求已大幅轉變。國泰世華銀行副總經理彭昱興表示，2018年起...

金控辦資產管理峰會

國泰金控第二屆「國泰資產管理高峰會」將於10月15日登場，以「駕馭不確定性：在變局中打造韌性投資策略」為主軸，邀集多位國...

登山、海域險 守護戶外活動

台灣愈來愈多人喜愛戶外活動，再加上政府「向山致敬」、「向海致敬」政策，產險業也推出「登山綜合保險」及「海域活動綜合保險」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。