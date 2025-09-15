專家教你保／傳承財富 善用壽險預留稅金

快訊

經濟日報／ 侯文成
AIA友邦人壽總經理侯文成。友邦人壽／提供
AIA友邦人壽總經理侯文成。友邦人壽／提供

以電影《情書》紅遍亞洲的日本女星中山美穗，於2024年底驟逝，遺留高達20億日圓（約新台幣4.1億元）的鉅額遺產。然而，事隔半年，卻傳出其年僅21歲的獨子選擇正式拋棄繼承權，引發社會廣泛關注。類似情況並非個案，而是高資產家族在財富傳承上常見的盲點；稅源準備是資產能否順利傳承的關鍵，但往往在規劃過程中被忽略。

根據財政部資料，2024年共有785件遺產淨額超過新台幣1億元，實徵遺產總額達2,587.9億元，平均每件約3.3億元；若未妥善預留稅金，繼承人恐面臨資金壓力，甚至被迫變賣資產，影響整體資產價值與分配秩序。

依據《遺產及贈與稅法》規定，人壽保險若已指定身故受益人，其理賠金額可排除於遺產課稅範圍外，具備合法免稅優勢。加上壽險理賠具撥付快速特性，可以當作繳納遺產稅的理想即時資金來源，預留稅源。

有資產傳承需求的族群，可優先考慮具有多重功能，可以長期累積現金價值、放大稅源準備金額，亦提供終身完全失能保障的終身型壽險商品。以「友邦人壽傳璽永富美元利率變動型終身壽險」為例，其投保年齡上限高達90歲，為市場最高，充分回應長壽社會下消費者對保險保障延伸的實際需求；身故保險金可選擇分期定期給付，同時兼具稅務規劃與完全失能保障三重功能，是個人與家庭面對未來風險的堅實後盾。

此外，透過壽險進行稅源預備時，建議掌握三大關鍵原則：第一，設定正確保單關係人：建議由資產持有人擔任要保人與被保險人，並指定繼承人或稅務負擔者為受益人，降低未來可能的課稅爭議；第二，提前規劃避免被追溯課稅：依據實質課稅原則，除了八大樣態是國稅局審查的重點之外，被保險人若於身故前兩年內有重大贈與或投保行為，仍可能納入遺產總額課稅範圍，建議至少提前兩年以上進行規劃；第三，留意壽險理賠的申報門檻：根據《所得基本稅額條例》，當一申報戶全年領取的保險死亡給付超過新台幣3,740萬元時，超過部分須計入基本所得額，可能觸發最低稅負制，須補繳稅款。

對高資產家族而言，真正的財富從不僅止於數字，而是確保資產在法律、稅務與風險架構下被永續守護與延續。友邦人壽提醒，當資產管理進入家族治理層次，提前部署稅源策略，正是確保世代資本完整傳承的關鍵一步。未來的主導權，始於今天的布局。（本文由AIA友邦人壽總經理侯文成提供，記者戴玉翔採訪整理）

遺產稅 保險金 新台幣

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

金融業前七月轉減碼台股 砍債…收斂至903億

金融業領完股息後，反手賣股。據金管會統計，2025年7月銀行、壽險雙雙減碼台股，抵銷券商加碼力道，單月金融三業合計淨減碼...

中信金奪永續行動獎

中信金控運用金融影響力實踐聯合國永續發展目標（SDGs），旗下子中信銀行與台灣人壽勇奪「2025亞太暨台灣永續行動獎」1...

國泰世華攻環球金融

在科技創新與地緣政治持續推動全球供應鏈重組的浪潮下，跨境金融需求已大幅轉變。國泰世華銀行副總經理彭昱興表示，2018年起...

金控辦資產管理峰會

國泰金控第二屆「國泰資產管理高峰會」將於10月15日登場，以「駕馭不確定性：在變局中打造韌性投資策略」為主軸，邀集多位國...

登山、海域險 守護戶外活動

台灣愈來愈多人喜愛戶外活動，再加上政府「向山致敬」、「向海致敬」政策，產險業也推出「登山綜合保險」及「海域活動綜合保險」...

