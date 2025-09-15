快訊

業者提醒 留意不保事項

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
產險業者表示，參加登山、海域活動時，選擇合適保險可轉嫁風險，但須留意不保事項。聯合報系資料照
許多民眾會參與登山或至海邊衝浪與潛水、騎單車、露營、跑步等戶外活動。若只投保國內旅平險，則未包含海邊、登山等戶外活動特定事故之意外事故保障，因此產險業者為讓保戶獲得更完整保障，推出如登山險、海域活動險以及特定活動綜合保險。但業者也提醒，投保戶外活動保險要留意三大注意事項。

產險業者表示，參加登山、海域活動時，除了事前對地形、海象、氣溫變化及隨身裝備做好準備外，選擇合適的保險即可將風險轉嫁給保險公司，降低不幸發生意外時所造成的衝擊及遺憾，業者也提醒在投保戶外活動保險時，要留意三件事，第一，目前「登山綜合保險」和「海域綜合保險」都只能承保國內地區，若是去國外從事相關活動，則建議加保特定活動保障，另外也要注意投保起訖日，建議將去、回程的交通時間都包含在內，以避免產生保障空窗期。

第二，投保登山險要特別注意，若被保險人超出預定下山時間24小時內所發生的搜尋費用（但如果被保險人失蹤，不在此限），亦屬不保事項範圍。

第三，針對應申請許可而未經許可，或於災害防救法或其他相關法令規定限制或禁止進入或命其離去之警戒區，或於其他經管理機關公告禁止或限制進入之時間、區域或範圍所發生之緊急救援費用，以及搜尋、救護或移送被保險人所產生航空器的費用，都是不保事項範圍。

產險業者指出，「特定活動綜合保險」承保項目包含自行車、馬拉松、露營、高空彈跳、熱氣球、攀岩／冰（須有攀登裝備）、衝浪、潛水、風浪板、立式划槳、跳水、水上摩托車、水上腳踏車、鐵人競賽等，當活動時發生中暑、熱衰竭或凍傷等意外均在承保範圍內；另外，活動途中如果發生交通意外事故也能獲得保障。

