登山、海域險 守護戶外活動

台灣愈來愈多人喜愛戶外活動，再加上政府「向山致敬」、「向海致敬」政策，產險業也推出「登山綜合保險」及「海域活動綜合保險」，據統計，2024年登山險承保人數為16萬人，總保費收入3,057.1萬元；海域險則為5.4萬人，保費收入1,233.1萬元，顯示國人風險意識逐步提高。

金管會配合行政院「向山致敬」、「向海致敬」政策，已請產險公司完備「登山綜合保險」及「海域活動綜合保險」等專屬保險商品，除涵蓋一般傷害保險及旅行平安保險所承保之意外事故保障外，特別針對民眾從事登山或特定海域活動時可能面臨之特定事故，如登山活動造成之中暑、高山病、凍傷等；或從事特定海域活動造成之潛水夫症、失溫、海洋弧菌感染等，所致死亡、失能及醫療費用損失，提供保險保障。

另民眾亦可衡酌自身需要選擇加保「緊急救援費用保險」，提供被保險人因登山或海域活動發生事故所支出之搜尋費用、救護費用等，以獲得更完整之保障。

金管會指出，以一日登山行程為例，若選擇200萬元死亡／失能保障、20萬元醫療險與50萬元緊急救援費用，合計保費只要166元；若為五天行程，保費則為830元。

海域活動部分，則依危險等級分為兩類，第一類為衝浪、浮潛以外之潛水活動、風浪板、滑水、水上摩托車、磯釣，一日保費為267元，五日保費為922元；第二類則包含游泳、拖曳傘、獨木舟、泛舟艇、香蕉船、橡皮艇、拖曳浮胎、水上腳踏車、手划船、立式划槳、或其他第一類以外之活動，一日保費為186元，五日保費為642元。

為提升投保便利性，上述保險皆開放網路投保，但有投保金額上限限制，一般保險公司銷售之身故保險金額未超過500萬元，及保險金額不超過10%之實支實付醫療保險。實際保額仍須依各家保險公司核保政策而定。

目前登山綜合保險共有九家產險公司承保，海域活動綜合保險則由12家公司提供。根據保發中心統計，2024年登山險承保人數為16萬人，總保費收入3,057.1萬元；海域險則為5.4萬人，保費收入1,233.1萬元，顯示國人風險意識逐步提高。加上目前台中、花蓮、南投、屏東、苗栗這五個縣市強制要求登山客投保登山險的規定，都讓投保率大幅度提升。