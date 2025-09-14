國泰世華銀行以環球金融服務連結世界 強化企業競爭力

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行副總經理彭昱興。圖／國泰世華銀行提供
在科技創新與地緣政治持續推動全球供應鏈重組的浪潮下，跨境金融需求已大幅轉變。國泰世華銀行副總經理彭昱興表示，2018年起，供應鏈轉移與重組就已開始發生，疫情後考量地緣政治、成本與經營穩定性，帶來更複雜的物流、資金流與風險控管挑戰，銀行業需以更敏捷的環球金融服務，協助企業靈活調度資金，強化競爭力。

彭昱興指出，供應鏈移轉過程中，企業客戶的金流面臨兩大改變，一是重新分散與再集中，企業到當地找尋在地金融可能不一定有效率，希望提升效率、集中控管；二是供應體系改變，衍生出與合作夥伴之間收、付款的信任風險，此時銀行能否即時提供透明、安全的資金移動與風險管理方案，成為企業選擇合作夥伴的關鍵。

面對上述跨境金融交易變革，企業對自動化、數位化金融服務需求大幅提升。彭昱興強調，資金移動並非僅止於轉帳，還涉及多幣別存款配置、收付款工具及信用風險管理，國泰世華銀行透過深入理解客戶供應鏈結構與營運挑戰，早已於十年前布局，主動設計資金管理架構，做出全球性的企業網路銀行，協助企業降低成本並強化營運穩定性。

國泰世華銀行已在東協十國中的九國設有據點，布局廣度為台資銀行之最。彭昱興指出，這些據點的設置，皆以台商跨境需求為核心考量，無論是從大陸、新加坡、香港向外延伸，或是逐步往日本、美國發展，國泰世華均能透過自建的「國泰速匯通」網路，降低跨境匯款需經多個中介銀行的風險與延誤，讓資金在數分鐘內移轉到位。

與其他台資或外資銀行相比，彭昱興認為，國泰世華的差異化優勢在於有集中化管理功能，以及有網路銀行平台，其「全球企網銀服務」Global MyB2B能將跨國據點資金視同一體，讓總公司可即時監控與調度資金，不僅節省人力與作業成本，也能強化風險控管，更推出行動版應用程式，提供即時通知與線上覆核，大幅提升便利性。

此外，國泰世華銀行積極推動創新技術應用，曾推出區塊鏈貿易融資服務，探索在國際貿易中建立更高信任度與透明度。彭昱興認為，雖然區塊鏈仍處於試錯階段，但在B2B交易、供應鏈資訊流通等場景具發展潛力，未來銀行將持續關注並適時導入，確保不被新技術浪潮邊緣化。

面對數位轉型，國泰世華銀行深知年輕世代已習慣即時與數位化體驗，基於CUBE App的經驗轉型。彭昱興強調，如何讓操作流程更直覺、資訊呈現更透明，並建立長期信任感，將是國泰世華持續努力的方向。

透過廣泛的海外布局、創新的數位平台與靈活的資金管理方案，國泰世華銀行正以環球金融服務串聯世界，協助企業因應供應鏈變局，提升跨境競爭力，並持續引領國銀在亞洲跨境金融市場的發展。

