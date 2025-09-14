安聯人壽獲「2025卓越職場認證™」與「2025台灣最佳職場™」雙項殊榮

安聯人壽致力於人才永續，打造幸福職場，再獲國際肯定！台灣投資型保險領導品牌安聯人壽以平等共融及彈性的職場環境，連四年蟬聯由全球職場文化領域的權威研究機構卓越職場®所頒發之「2025卓越職場認證™」（Great Place to Work-Certified™），更再獲卓越職場®評選頒發「台灣最佳職場™」（Best Workplaces™ in Taiwan 2025），此項殊榮是透過匿名問卷調查員工對於公司職場環境及工作體驗之評分，以多面向回饋公司的制度與福利。安聯人壽以彈性工時與遠距混和辦公模式，讓員工自主性大幅提升，更提供創國內壽險業先河的4個月（十六周）有薪產假及準爸爸1個月（四周）有薪假，並持續耕耘職場包容性與平等，以創新思維回應當代職場面臨的議題與需求，為員工與企業之間創造出高度信任，深獲卓越職場®的評鑑肯定。

卓越職場《Great Place to Work®》是全球公認的職場文化、員工體驗和領導行為權威機構，每年有來自 60 個國家、超過 10,000 家公司參與卓越職場認證評鑑。安聯人壽成立迄今邁入第30年，企業正處於最黃金爆發的擴展青壯年階段，總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，「人才是推升安聯人壽更上層樓最重要、也最寶貴的核心，當超過九成的員工在自豪感、誠信度、尊重、公平性和團隊精神等各方面均給予安聯人壽高度評價時，便足證公司正朝著正確的方向邁進，這無疑是對我們一直以來『以人為本』核心價值觀的充分肯定。安聯人壽以『Future Ready』為創新職場環境之前瞻性策略，不斷精進數位工具，導入AI人工智能幫助同仁提升工作效率，並且計畫逐步翻轉辦公環境，透過提供同仁更多彈性空間，提高員工自主性以發揮創意與潛力。我們很高興今年除了獲得「2025卓越職場認證™」（Great Place to Work-Certified™）外，更榮登「台灣最佳職場™」（Best Workplaces™ in Taiwan 2025），展現安聯深耕人本永續的實力。未來我們將持續用心打造與時俱進平等共融的創新職場，進而提升員工對公司的歸屬感，與企業整體共同永續發展。」

卓越職場® （Great Place to Work®） 希望藉由企業文化及員工調查分析，最終選出優秀雇主品牌，該認證更是唯一基於員工對於公司文化提供即時反饋而獲得的官方認可。安聯人壽人力資源暨企業文化部林惠真資深副總經理表示，「成功取得這項殊榮，證明安聯人壽脫穎而出，為員工提供了卓越的職場環境，是最適合工作的公司之一！安聯人壽對於員工工作環境的重視不僅聚焦於硬體及福利，我們更重視每個人在職場的價值，從性別平等、共融到身心平衡，希望能讓每個人都知道自己是最重要的資產。我們不僅提供全方位的福利制度，如彈性工時、遠距混合辦公，並制定凌駕業界之孕育假別及育兒福利措施，女性員工有薪產假由原有法定的56天（八周）增加2倍至112天（十六周），同時增加男性員工陪產檢及陪產假天數，14日的配偶陪產檢及陪產假，再加上6日育兒假，如加計周末假日，準爸爸將可獲得整整1個月（四周）的給薪假，讓員工在工作與照顧家庭間達成平衡；公司亦提供豐富的數位工具與AI人工智能等課程，讓員工能因應數位化趨勢，提升工作效率與表現；此外，我們積極推動平等共融，舉辦性別平權及跨年齡層的活動和座談會，促進跨世代溝通，希望所有員工都能到被包容與重視；在社會參與方面，更提供志工假與健康假，鼓勵同仁參與環島淨灘或爬山健走等多樣員工活動，提升員工認同感與榮譽感，讓每位員工都能在健康、安全與被尊重的環境中發揮潛能。」

安聯人壽對員工福祉、人才培育及社會環境的投入，於卓越職場®機構的 Trust Index 線上匿名問卷調查及 Culture Audit 審查評估報告中表現突出，深獲內、外部高度認同。安聯人壽深信，幸福與信任是職場持續成長的基石，未來也將持續打造一個能讓每個人都感到被重視、支持的工作環境，讓每位員工都能在工作中找到成就與歸屬感，驅動人才永續，建立永續的幸福企業文化。