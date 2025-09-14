快訊

財劃法「鴻門宴」…政院不提修法版本 責任全推藍白

傳統圓環成交通事故溫床 現代或渦輪圓環成主流

央行周四開理監事會 房市管制是否鬆綁聚焦

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行將於本周四（18日）召開第3季理監事會，市場焦點集中在「第七波選擇性信用管制」是否有機會鬆綁。 聯合報系資料照
中央銀行將於本周四（18日）召開第3季理監事會，市場焦點集中在「第七波選擇性信用管制」是否有機會鬆綁。 聯合報系資料照

中央銀行將於本周四（18日）召開第3季理監事會，市場焦點集中在「第七波選擇性信用管制」是否有機會鬆綁。該管制措施自去年9月實施以來滿一年，被外界形容為「史上最嚴格打炒房政策」，甚至有「金龍海嘯」之稱。市場預估，央行將微調第七波選擇性信用管制，利率調整機會不高，也應不會降存準率。

回顧2024年9月央行推出第七波管制前夕，當時不動產市場出現令人憂心數據。2024年8月底購置住宅貸款年增率升至11%，2006年以來新高；建築貸款年增率回升至5%，銀行整體不動產貸款占總放款比重達37.5%，逼近歷史高點的37.9%。

央行總裁楊金龍當時指出，信用資源過度集中不動產領域，嚴重排擠實質投資，對經濟成長構成風險，必須採取嚴厲措施控管。

央行隨即啟動第七波選擇性信用管制，內容涵蓋多項針對性調控措施，包括：自然人首戶購屋貸款不得有寬限期；第二戶貸款成數上限降至五成並擴及全國；公司法人、高價住宅、第三戶以上購屋貸款成數降至三成；餘屋貸款成數亦同步下修至三成。

同時，自2024年10月起央行調升存款準備率，透過數量工具加強政策效果，對市場形成強力震撼。

一年過去，政策成效逐漸浮現。統計至今年7月底，購置住宅貸款年增率降至6.74%，為2023年12月以來新低，顯示資金流入房市動能減弱。

央行 選擇性信用管制

延伸閱讀

最新預算書出爐 土銀、臺銀保守看明年土建融

新青安鬆綁效應 恐難為房市注入活水！年輕人「看得到、吃不到」背後2原因

重回A級！環球金融雜誌公布全球央行總裁評比 楊金龍獲A-評價

央行降息9月討論 楊金龍：台灣基本面比日韓好很多

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

央行周四開理監事會 房市管制是否鬆綁聚焦

中央銀行將於本周四（18日）召開第3季理監事會，市場焦點集中在「第七波選擇性信用管制」是否有機會鬆綁。該管制措施自去年9...

匯市最前線／台幣30~30.5元整理

新台幣匯價上周五（12日）收30.246元。累計一周新台幣升值3.69角，升幅為1.21%。展望本周，新台幣仍將受到外資...

轉帳給自己竟被鎖帳戶！行員發問「走哲學路線」 釣出同行回應

為了防堵詐騙，銀行啟動不少管制措施，一名網友分享，自己只是把錢轉到名下其他帳戶，竟然就被銀行鎖帳戶，到臨櫃處理時，行員問「為何要轉帳給自己？」讓他當場傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

國銀放款中小企 動能強勁

據金管會2025年7月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆6,835億元，單月大增1,145億元，寫下歷年同期次高紀錄，...

亞太暨台灣永續行動獎／國泰金創新「沙龍」體驗

國泰金控聚焦三大永續主軸「氣候、健康、培力」展開相應作為，攜手子公司與公益集團於「2025亞太永續博覽會」，與產官學研合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。