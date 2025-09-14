央行周四開理監事會 房市管制是否鬆綁聚焦

中央銀行將於本周四（18日）召開第3季理監事會，市場焦點集中在「第七波選擇性信用管制」是否有機會鬆綁。該管制措施自去年9月實施以來滿一年，被外界形容為「史上最嚴格打炒房政策」，甚至有「金龍海嘯」之稱。市場預估，央行將微調第七波選擇性信用管制，利率調整機會不高，也應不會降存準率。

回顧2024年9月央行推出第七波管制前夕，當時不動產市場出現令人憂心數據。2024年8月底購置住宅貸款年增率升至11%，2006年以來新高；建築貸款年增率回升至5%，銀行整體不動產貸款占總放款比重達37.5%，逼近歷史高點的37.9%。

央行總裁楊金龍當時指出，信用資源過度集中不動產領域，嚴重排擠實質投資，對經濟成長構成風險，必須採取嚴厲措施控管。

央行隨即啟動第七波選擇性信用管制，內容涵蓋多項針對性調控措施，包括：自然人首戶購屋貸款不得有寬限期；第二戶貸款成數上限降至五成並擴及全國；公司法人、高價住宅、第三戶以上購屋貸款成數降至三成；餘屋貸款成數亦同步下修至三成。

同時，自2024年10月起央行調升存款準備率，透過數量工具加強政策效果，對市場形成強力震撼。

一年過去，政策成效逐漸浮現。統計至今年7月底，購置住宅貸款年增率降至6.74%，為2023年12月以來新低，顯示資金流入房市動能減弱。