違反保險法與個資法遭開罰 台壽：將依主管機關意見改善

中信金（2891）今日代子公司台灣人壽公告，金管會對台灣人壽辦理一般業務檢查，查核有違反保險法及個人資料保護法相關規定，共計核處370萬元罰鍰及予以1項糾正，有關個人資料保護法部分限期1個月改正。台壽將依主管機關意見辦理相關改善事宜。

金管會對台灣人壽辦理一般業務檢查，台灣人壽有違反保險法及個人資料保護法相關規定，依保險法第171條第1項、第171條之1第4項及第5項規定核處360萬元罰鍰，並依同法第149條第1項規定予以糾正，暨依個人資料保護法第48條第2項規定核處10萬元罰鍰並限期1個月改正。

中信金說明，台壽將依主管機關指示辦理改善事宜，公司營運一切正常。