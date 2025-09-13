2025年許多國內外知名歌手陸續在台開唱，帶動城市觀光熱潮，創造出「演唱會經濟學」，第一銀行重磅推出「演唱會追星FUN價趣」活動，年底前持一銀卡於指定購票平台消費登錄可享3％刷卡金回饋，再加上「新申辦iLEO信用卡購票享10%加碼禮」，購票最高可享13％刷卡金回饋。

根據聯信中心與萬事達卡合作「演唱會經濟分析」計畫數據顯示，高雄舉辦演唱會期間，整體住宿消費提升48％，陸上運輸消費則增長11％，第一銀行信用卡推出「周邊指定通路消費再加碼」，活動期間內同時有指定購票平台及住宿、高鐵等周邊指定通路消費，登錄再享3％刷卡金回饋；上述優惠住宿可搭配「瘋旅宿」活動，只要國內飯店民宿等住宿類消費單筆滿10000元再享1％回饋，若是透過訂房網，則可結合「瘋訂房」活動，於指定訂房網單筆消費滿5000元則再享2％回饋，兩項活動皆按月登錄，每戶每月最高回饋1000元。

演唱會之旅搭配百貨週年慶購物行程，即日起至10月19日，台北統一時代Dream Plaza週年慶刷一銀卡分期禮最高可獲得5000元電子抵用券，使用icash pay消費滿8000元，加碼贈700元商品抵用券；9月25日至10月12日，義享時尚廣場週年慶刷義享天地聯名卡滿額禮最高可贈5000元電子商品券，首5日消費加碼滿8000元贈100元電子商品券、美食加碼滿2000元贈100元電子商品券。