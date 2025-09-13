快訊

財劃法座談嗆爆！蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

歌手腦洞大開「廁所蓋一公里外」逼自己走路！揭50歲後才堅持的健康習慣

瞄準演唱會經濟學 一銀信用卡購票最高享13％回饋

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

2025年許多國內外知名歌手陸續在台開唱，帶動城市觀光熱潮，創造出「演唱會經濟學」，第一銀行重磅推出「演唱會追星FUN價趣」活動，年底前持一銀卡於指定購票平台消費登錄可享3％刷卡金回饋，再加上「新申辦iLEO信用卡購票享10%加碼禮」，購票最高可享13％刷卡金回饋。

根據聯信中心與萬事達卡合作「演唱會經濟分析」計畫數據顯示，高雄舉辦演唱會期間，整體住宿消費提升48％，陸上運輸消費則增長11％，第一銀行信用卡推出「周邊指定通路消費再加碼」，活動期間內同時有指定購票平台及住宿、高鐵等周邊指定通路消費，登錄再享3％刷卡金回饋；上述優惠住宿可搭配「瘋旅宿」活動，只要國內飯店民宿等住宿類消費單筆滿10000元再享1％回饋，若是透過訂房網，則可結合「瘋訂房」活動，於指定訂房網單筆消費滿5000元則再享2％回饋，兩項活動皆按月登錄，每戶每月最高回饋1000元。

演唱會之旅搭配百貨週年慶購物行程，即日起至10月19日，台北統一時代Dream Plaza週年慶刷一銀卡分期禮最高可獲得5000元電子抵用券，使用icash pay消費滿8000元，加碼贈700元商品抵用券；9月25日至10月12日，義享時尚廣場週年慶刷義享天地聯名卡滿額禮最高可贈5000元電子商品券，首5日消費加碼滿8000元贈100元電子商品券、美食加碼滿2000元贈100元電子商品券。

消費 演唱會 第一銀行

延伸閱讀

全聯拓展點數生態圈 推出大全聯信用卡

坤達二頭肌炸裂！Energy宣布重返台北小巨蛋

快訊／GD確定登上台北大巨蛋！11/1火速重返寶島開唱

前東京都議員談信用卡公司審查成人遊戲：不透明的機制是最大的隱憂

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

轉帳給自己竟被鎖帳戶！行員發問「走哲學路線」 釣出同行回應

為了防堵詐騙，銀行啟動不少管制措施，一名網友分享，自己只是把錢轉到名下其他帳戶，竟然就被銀行鎖帳戶，到臨櫃處理時，行員問「為何要轉帳給自己？」讓他當場傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

熱錢湧…台幣本周升3.69角 收30.246元

美國8月消費者物價指數（CPI）月增率高於預期、最新初領失業金人數增加，市場預期美聯準會將連續降息，台北股匯昨（12）日...

外資狂掃台股…央行阻升 連2天買匯逾10億美元

外資連日大買台股，使得台股大盤指數屢創新高，然而，外資蜂擁進場也已成為央行阻升台幣匯率的最大壓力。據匯銀人士透露，央行已...

中信金海外布局加速度 對等關稅衝擊…審慎應對經濟情勢

中信金昨（12）日舉行法說會，中信金總經理高麗雪表示，下半年經濟情勢須審慎應對，對於川普關稅影響，已針對客戶曝險進行檢視...

國泰世華教戰 解鎖越南市場

國泰世華銀行布局東南亞市場多年，不僅在越南境內提供涵蓋企業與個人化的全方位金融服務，亦舉辦多項論壇與研討會，協助企業客戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。