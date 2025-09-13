快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己只是把錢轉到名下其他帳戶，竟然就被銀行鎖帳戶，到臨櫃處理時，行員問「為何要轉帳給自己？」讓他當場傻眼。示意圖／Ingimage
為了防堵詐騙，銀行啟動不少管制措施，一名網友分享，自己只是把錢轉到名下其他帳戶，竟然就被銀行鎖帳戶，到臨櫃處理時，行員問「為何要轉帳給自己？」讓他當場傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，特地請特休假去銀行處理帳戶問題，解釋自己只是把錢轉到名下的其他帳號，竟被行員反問「為什麼要轉給自己？我和我自己是什麼關係」，讓他傻眼直呼「現在行員開始當起心理師了？」。

貼文一出後，不少網友都表示「有沒有銀行員來回答一下這種問題到底是要問什麼？」、「感覺就是政府政策、金管會和銀行高層在惡搞，第一線面對群眾怒火的櫃員估計也很痛苦」、「銀行開始走哲學路線？可以跟行員吟詩作對了」、「薪轉戶、保險、信用卡、證券是4家不同銀行，不轉來轉去要怎麼搞？」、「銀行規定越來越多，詐騙也沒有變少」。

此外，留言區也釣出一名自稱行員的網友回應「不確定是不是每家銀行都這樣，但我主管是要我們問轉過去的錢之後有什麼用途，例如繳房貸、繳卡費、做定存之類的，我們的關懷不能只寫本人轉本人，其實我也很不解」。

轉帳給自己竟被鎖帳戶！行員發問「走哲學路線」 釣出同行回應

為了防堵詐騙，銀行啟動不少管制措施，一名網友分享，自己只是把錢轉到名下其他帳戶，竟然就被銀行鎖帳戶，到臨櫃處理時，行員問「為何要轉帳給自己？」讓他當場傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

