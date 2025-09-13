熱錢湧…台幣本周升3.69角 收30.246元

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
美國8月消費者物價指數（CPI）月增率高於預期、最新初領失業金人數增加，市場預期美聯準會將連續降息，台北股匯昨（12）日雙漲，外資強勁流入，市場估至少匯入逾10億美元，雖然央行大動作調節收斂升勢，終場仍升值9.8分，升破30.3元，以30.246元作收，總成交金額22.825億美元。

匯銀人士預期，下周將向30元整數關卡靠攏。新台幣本周升值3.69角，升幅為1.21%。

外資近期大舉匯入，昨日買超台股265億元，連九買，累計買超達2,148億元。外資9月強勁買超，其中有1,587.4億元集中在本周，代表有高達七成以上買超金額集中在本周，推升新台幣強勢升值，匯價由上周五的30.615元，強勁升值至本周五的30.246元。

若從9月走勢來看，新台幣低點出現在3日收盤的30.782元，隨美國降息預期愈來愈強，新台幣匯價幾乎一路走升，昨日收盤來到30.246元；本周新台幣升值3.69角或1.21％，周線翻紅，終止連四黑。

央行統計，美元指數昨日貶值0.36%，韓元升值0.36%成為最強亞幣，新台幣升值0.32%，星元升值0.23%，日圓升值0.22%，人民幣升值0.04%。若從今年以來來看，台幣升值8.38%還是最強亞幣，韓元升值6.07%，星元6.06%，日圓、人民幣也分別升值5.95%及2.5%。

匯銀表示，美國8月CPI年增率為2.9%，符合市場預期，但月增率意外加快，顯示通膨壓力尚未完全消退。儘管此一變化預料不會影響聯準會下周降息1碼（0.25個百分點）的決策，但市場對未來通膨反彈疑慮升高。

近期美國就業市場數據持續疲軟，突顯聯準會在抗通膨與支撐經濟間的政策兩難。外界普遍預期，聯準會9月將如期降息，不過由於本次降息是在通膨水準仍偏高背景下進行，市場擔心這可能限制後續進一步寬鬆空間。下周聯準會後聲明，也將進一步牽動美元指數、新台幣走勢。

