中信金談三商壽收購案...有三原則

中信金（2891）昨（12）日舉行法說會，針對市場關注中信金是否有意併購三商壽？中信金總經理高麗雪說明，對個案不評論，不過她談到不管併不併購，都會朝向三原則。

一、以客戶關係及客戶所需服務為出發點，二、整體策略長期來看，仍朝銀行與非銀行獲利七比三的主要方向推進，以及三、未來仍會評估市場標的，尋求有機成長。

高麗雪說明， 中信金以銀行與非銀行獲利七比三的比例，為長期經營目標，目的在平衡獲利、資產、資本分配及客戶關係等多個面向。

市場關注台壽保在2026年起全面接軌IFRS 17與新一代清償能力制度後的財務情況以及併購實力，台灣人壽策略長葉栢宏表示，台灣人壽明年接軌ICS償付能力，會在125%水位，若有業務擴張計畫或併購計畫，都會在償付能力上納入考量。

台壽保預計接軌後CSM（合約服務邊際）餘額將超過1,200億，今年CSM目標約為130億元，未來目標兩位數成長，中期目標為150億至200億元。

明年CSM餘額釋放到稅前盈餘約7％至8%的水準，並期望未來CSM餘額釋放到稅前盈餘能維持雙位數成長。