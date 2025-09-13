中信金海外布局加速度 對等關稅衝擊…審慎應對經濟情勢

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信金12日舉行法說會，中信金總經理高麗雪表示，下半年經濟情勢須審慎應對。聯合報系資料照
中信金（2891）昨（12）日舉行法說會，中信金總經理高麗雪表示，下半年經濟情勢須審慎應對，對於川普關稅影響，已針對客戶曝險進行檢視，目前評估客戶銷美營收達10%的客戶，被歸類在中高風險，這類客戶占全行法金授信比僅約1.5%，且持續縮小。

此外，因應台商海外布局，中信金不會裁撤海外分行，日本、東南亞和北美也會持續重點布局，海外獲利占比長期方向是35%。

中信金法說會重點
高麗雪表示，預估聯準會會降息，每降息1個基本點有利銀行貢獻利息收入千萬元，中信金對下半年展望仍需「審慎應對」。

在客戶風險的控管方面，因應川普關稅戰，目前被列為中高風險的客戶，僅占全行法金客戶的1.5%左右。 銀行已對這些客戶進行標記，每季進行內部會議檢視，以決定是否需調整授信政策、合約或協助客戶轉單。

海外拓點方面，滿足客戶海外營運需求，將持續深化於大中華、東南亞、美菲等重點市場的布局，目前無縮減海外分行計畫。 北美已獲准設立洛杉磯分行與辦事處。東南亞方面，將在越南增設辦事處，並於印度GIFT City設立分行，同時評估在孟買設點。此外， 日本東京分行將在福岡設立出張所；澳洲雪梨辦事處正申請升格為分行；印尼子行計畫增設三寶瓏分行。

對於房貸方面是否有調整貸放條件，高麗雪表示，目前的房貸政策將持續，以銀行法第72-2條的標準來看，中信銀目前不到28%，約還有1,000億元的貸放空間，將以服務首購及自住需求為優先。

至於信用卡業務， 高麗雪表示，8月推出「中國信託uniopen聯名卡」，首年目標100萬張。上線近一個月，進卡速度優於預期。8月整體發卡量突破900萬張，明年中信銀有機會成為首家突破1,000萬張信用卡發卡的機構。

中信控2025年上半年稅後純益為358.4億，年減3.7%，受川普政策與全球環境影響，雖然呈現年減，但仍相對同業維持穩健。

川普 中信金 東南亞

