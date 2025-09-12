最新預算書出爐 土銀、臺銀保守看明年土建融
國內兩大公股行庫土地銀行及臺灣銀行最新預算書出爐，其中土銀認為，由於政府陸續實施各項管控措施，抑制房市交易熱度，預期土銀建築貸款呈下滑；央行不動產貸款政策調整亦使民眾購屋轉為審慎，建物買賣移轉棟數呈下跌趨勢。臺銀也表示，將控管消費者貸款區域、建築業集團、縣市別土建融，審慎評估土建融案件。
國內唯一不動產專業銀行土銀2026預算出爐，針對土建融核心業務預估，由於政府陸續實施各項管控措施，抑制房市交易熱度，預期土銀建築貸款呈下滑；央行不動產貸款政策調整亦使民眾購屋轉為審慎，建物買賣移轉棟數呈下跌趨勢。
在明年放款業務方面，土銀指出，受美國政府經貿政策變動、中國大陸經濟成長放緩外溢效應以及地緣政治衝突等不確定性因素影響，恐將影響企業融資需求。
再者，土建融為土銀核心業務，由於政府陸續實施各項管控措施，抑制房市交易熱度，致土銀建築貸款呈下滑；央行不動產貸款政策調整亦使民眾購屋轉為審慎，建物買賣移轉棟數呈下跌趨勢，因此，除持續鞏固土建融專業利基外，積極辦理中小企業放款及各項專案貸款，並持續擇優質客源承作，拓展民營企業及消費者貸款，以利提升主要獲利來源。
臺銀明年預算顯示，控管消費者貸款區域、建築業集團、縣市別土建融、不動產集中度、特定產業、行業別、大陸地區與集團企業授信曝險，並實施經權授信差別授權，遵循「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，加強控管授信風險。
此外，臺銀將加強推展優質自住型房貸業務，承作適用較低風險權數之購置自用住宅貸款，提升授信品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言