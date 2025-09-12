快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

最新預算書出爐 土銀、臺銀保守看明年土建融

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
國內唯一不動產專業銀行土銀2026預算出爐，針對土建融核心業務預估，由於政府陸續實施各項管控措施，抑制房市交易熱度。聯合報系資料照
國內唯一不動產專業銀行土銀2026預算出爐，針對土建融核心業務預估，由於政府陸續實施各項管控措施，抑制房市交易熱度。聯合報系資料照

國內兩大公股行庫土地銀行及臺灣銀行最新預算書出爐，其中土銀認為，由於政府陸續實施各項管控措施，抑制房市交易熱度，預期土銀建築貸款呈下滑；央行不動產貸款政策調整亦使民眾購屋轉為審慎，建物買賣移轉棟數呈下跌趨勢。臺銀也表示，將控管消費者貸款區域、建築業集團、縣市別土建融，審慎評估土建融案件。

國內唯一不動產專業銀行土銀2026預算出爐，針對土建融核心業務預估，由於政府陸續實施各項管控措施，抑制房市交易熱度，預期土銀建築貸款呈下滑；央行不動產貸款政策調整亦使民眾購屋轉為審慎，建物買賣移轉棟數呈下跌趨勢。

土銀、臺銀看房市
土銀、臺銀看房市

在明年放款業務方面，土銀指出，受美國政府經貿政策變動、中國大陸經濟成長放緩外溢效應以及地緣政治衝突等不確定性因素影響，恐將影響企業融資需求。

再者，土建融為土銀核心業務，由於政府陸續實施各項管控措施，抑制房市交易熱度，致土銀建築貸款呈下滑；央行不動產貸款政策調整亦使民眾購屋轉為審慎，建物買賣移轉棟數呈下跌趨勢，因此，除持續鞏固土建融專業利基外，積極辦理中小企業放款及各項專案貸款，並持續擇優質客源承作，拓展民營企業及消費者貸款，以利提升主要獲利來源。

臺銀明年預算顯示，控管消費者貸款區域、建築業集團、縣市別土建融、不動產集中度、特定產業、行業別、大陸地區與集團企業授信曝險，並實施經權授信差別授權，遵循「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，加強控管授信風險。

此外，臺銀將加強推展優質自住型房貸業務，承作適用較低風險權數之購置自用住宅貸款，提升授信品質。

土銀 臺銀

延伸閱讀

識詐成功阻詐60萬 新北瑞芳警攜手銀行校園宣導

四海幫及中古車商勾結詐團誘騙被詐民眾抵押不動產申貸 16人被騙7千萬

史上第三高！國銀前七月新增放款衝破兆元 金管會曝關鍵動能

資產公司誆投資不動產獲利3.7億 負責人等7人羈押

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

熱錢湧…台幣本周升3.69角 收30.246元

美國8月消費者物價指數（CPI）月增率高於預期、最新初領失業金人數增加，市場預期美聯準會將連續降息，台北股匯昨（12）日...

外資狂掃台股…央行阻升 連2天買匯逾10億美元

外資連日大買台股，使得台股大盤指數屢創新高，然而，外資蜂擁進場也已成為央行阻升台幣匯率的最大壓力。據匯銀人士透露，央行已...

中信金海外布局加速度 對等關稅衝擊…審慎應對經濟情勢

中信金昨（12）日舉行法說會，中信金總經理高麗雪表示，下半年經濟情勢須審慎應對，對於川普關稅影響，已針對客戶曝險進行檢視...

中信金談三商壽收購案...有三原則

中信金昨（12）日舉行法說會，針對市場關注中信金是否有意併購三商壽？中信金總經理高麗雪說明，對個案不評論，不過她談到不管...

最新預算書出爐 土銀、臺銀保守看明年土建融

國內兩大公股行庫土地銀行及臺灣銀行最新預算書出爐，其中土銀認為，由於政府陸續實施各項管控措施，抑制房市交易熱度，預期土銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。