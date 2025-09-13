快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

聽新聞
0:00 / 0:00

外資狂掃台股…央行阻升 連2天買匯逾10億美元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
匯銀人士透露，央行已連續兩日大舉進場買匯，短期目標為力守卅點二元大關不破。圖／聯合報系資料照片
匯銀人士透露，央行已連續兩日大舉進場買匯，短期目標為力守卅點二元大關不破。圖／聯合報系資料照片

外資連日大買台股，使得台股大盤指數屢創新高，然而，外資蜂擁進場也已成為央行阻升台幣匯率的最大壓力。據匯銀人士透露，央行已連續兩日大舉進場買匯，金額至少已超過十億美元，短期目標為力守卅點二元大關不破，但倘若下周一卅點二關卡升破，則下一個央行力守的目標將為卅元大關。

據兩大外匯經紀公司統計，台北外匯經紀公司昨日成交量為十七點二億美元，元太外匯經紀公司為五點六二億美元，合計廿二點八二億美元，已超過周四的十九點五三億美元，外資強力匯入和央行進場買匯可說包辦大部分的成交量。

外資周五大舉買超台股，淨買超逾二百六十五億元，合計本周以來，外資淨買超台股逾一千三百廿二億元，猛烈的資金匯入力道，使得台幣匯價昨日最高升至卅點二元，卅點二元大關差點不保。

匯銀人士透露，央行不等三點半最後一盤，光是在盤中就已數度作價，透過指定銀行進行買匯，而且不只周五，央行周四買匯的數量就很可觀，央行這兩日買匯的金額至少超過十億美元，調節區間範圍大約落在卅點二元至卅點三五元價位。

匯銀人士指出，央行最重視的心理防線就是卅元，尤其擔心一旦卅元關卡再度升破，又會引發市場恐慌，恐對出口產業雪上加霜。

另一個壓力源，則是來自下周美國聯準會召開利率會議。由於聯準會屆時宣布降息的可能性幾乎已是百分之百，央行也擔心恐因美元走弱會使台幣升值壓力更大，所以本周就先提前「暖身」，至少先把匯價守在卅點二元，屆時即使聯準會宣布降息，也能把台幣匯價守在卅元以上。

台幣周五以卅點二四六元兌一美元價位作收，升值九點八分，原本盤中最高升至卅點二元，升值一點四四角，但在央行力阻升破卅點二元的買匯行動之下，升幅拉回；若以上周五至本周五這段時間的匯價觀察，從卅點六一五元至卅點二四六元，台幣匯價升值合計一周來升值三點七角，外資大舉匯入促升台幣的力道由此可見。

外資 台股 央行 美元 降息 台幣匯率 美國聯準會

延伸閱讀

外資連9買台股 連11買台積電累計逾8.55萬張

中職／相信林哲瑄想了很久才決定引退 胡金龍笑答：加上台股大漲

台積電上漲20元創收盤新高！激勵台股收盤飆漲逾200點收25,474點

台股外資連八買 買超逾千億元、力挺權值股

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

熱錢湧…台幣本周升3.69角 收30.246元

美國8月消費者物價指數（CPI）月增率高於預期、最新初領失業金人數增加，市場預期美聯準會將連續降息，台北股匯昨（12）日...

外資狂掃台股…央行阻升 連2天買匯逾10億美元

外資連日大買台股，使得台股大盤指數屢創新高，然而，外資蜂擁進場也已成為央行阻升台幣匯率的最大壓力。據匯銀人士透露，央行已...

中信金海外布局加速度 對等關稅衝擊…審慎應對經濟情勢

中信金昨（12）日舉行法說會，中信金總經理高麗雪表示，下半年經濟情勢須審慎應對，對於川普關稅影響，已針對客戶曝險進行檢視...

中信金談三商壽收購案...有三原則

中信金昨（12）日舉行法說會，針對市場關注中信金是否有意併購三商壽？中信金總經理高麗雪說明，對個案不評論，不過她談到不管...

最新預算書出爐 土銀、臺銀保守看明年土建融

國內兩大公股行庫土地銀行及臺灣銀行最新預算書出爐，其中土銀認為，由於政府陸續實施各項管控措施，抑制房市交易熱度，預期土銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。