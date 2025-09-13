外資狂掃台股…央行阻升 連2天買匯逾10億美元

外資連日大買台股，使得台股大盤指數屢創新高，然而，外資蜂擁進場也已成為央行阻升台幣匯率的最大壓力。據匯銀人士透露，央行已連續兩日大舉進場買匯，金額至少已超過十億美元，短期目標為力守卅點二元大關不破，但倘若下周一卅點二關卡升破，則下一個央行力守的目標將為卅元大關。

據兩大外匯經紀公司統計，台北外匯經紀公司昨日成交量為十七點二億美元，元太外匯經紀公司為五點六二億美元，合計廿二點八二億美元，已超過周四的十九點五三億美元，外資強力匯入和央行進場買匯可說包辦大部分的成交量。

外資周五大舉買超台股，淨買超逾二百六十五億元，合計本周以來，外資淨買超台股逾一千三百廿二億元，猛烈的資金匯入力道，使得台幣匯價昨日最高升至卅點二元，卅點二元大關差點不保。

匯銀人士透露，央行不等三點半最後一盤，光是在盤中就已數度作價，透過指定銀行進行買匯，而且不只周五，央行周四買匯的數量就很可觀，央行這兩日買匯的金額至少超過十億美元，調節區間範圍大約落在卅點二元至卅點三五元價位。

匯銀人士指出，央行最重視的心理防線就是卅元，尤其擔心一旦卅元關卡再度升破，又會引發市場恐慌，恐對出口產業雪上加霜。

另一個壓力源，則是來自下周美國聯準會召開利率會議。由於聯準會屆時宣布降息的可能性幾乎已是百分之百，央行也擔心恐因美元走弱會使台幣升值壓力更大，所以本周就先提前「暖身」，至少先把匯價守在卅點二元，屆時即使聯準會宣布降息，也能把台幣匯價守在卅元以上。

台幣周五以卅點二四六元兌一美元價位作收，升值九點八分，原本盤中最高升至卅點二元，升值一點四四角，但在央行力阻升破卅點二元的買匯行動之下，升幅拉回；若以上周五至本周五這段時間的匯價觀察，從卅點六一五元至卅點二四六元，台幣匯價升值合計一周來升值三點七角，外資大舉匯入促升台幣的力道由此可見。