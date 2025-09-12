童子賢看比特幣發展 呼籲台灣加強數位金融
和碩（4938）董事長童子賢12日指出，之前對數位金融較遲疑，覺得有點像是「印假鈔」，但到2025年，不得不承認數位影響進入金融產業，他以比特幣蓬勃發展為例，認為新興趨勢不能放掉，建議台灣必須積極參與數位世界。
童子賢12日出席「2025桃園企業高峰會」，以「技術x決策x創新：企業轉型的關鍵抉擇與生機」為題發表演說。
童子賢指出，台灣必須積極參與先進產業，進入數位世界，他認為，之前自己對於數位金融比較遲疑，形容有點像「印假鈔」，是憑空創造出財富。
童子賢表示，但到了2025年，不得不承認數位影響進入金融產業，現在慢慢傾向同意數位金融的發展，也是人類文明演進的過程，所以他建議台灣必須積極參與數位世界。
童子賢舉例，比特幣發行2,100萬枚，所以有其稀缺性，未來只會越來越稀有，2025年9月單枚價格就來到11.446萬美元，總價值更達到2.4兆美元，創造出不可思議的發展，故此，他認為新興趨勢不能放掉。
