台新攜手大全聯信用卡登場 首年將發出10億福利點

8月1日起大潤發已更名為大全聯，12日「台新大全聯信用卡」正式上市，既有大潤發聯名卡同步更名，同時發行「大全聯信用卡(JCB)」，整合JCB國內外優惠，以全新卡面迎接新時代來臨，既有大潤發聯名卡卡友也可申辦並適用新卡優惠。

為歡慶上市，2025年9月12日至2025年12月31日，大全聯消費享最高12%，全聯最高7%，以及全支付店外30萬家商戶最高8%福利點，福利點可折抵「大全聯」與「全聯」消費，預估首年將發出10億福利點，加速福利點流通與規模。

台新銀行表示，台新大全聯信用卡，以福利點為核心，能完整滿足全聯集團全客群的消費需求。作為集團唯一回饋福利點的信用卡，本次優惠不限新舊戶皆適用，凡新申辦大全聯晶緻卡核卡，不限支付形式，並提供四大重點回饋：一、大全聯消費享最高3%，12月31日前以全支付消費，滿500元再加碼最高4%；二、全聯消費加碼最高2%；三、綁定台新帳戶自動扣繳信用卡帳款，全支付店外消費再享最高3%；四、祭出「全全到位」活動，每月至大全聯、全聯、全支付(店外)三「全」通路皆有消費且滿仟元，即可升級再享最高5%回饋。整體計算下來，卡友最高可享大全聯12%、全聯7%、全支付店外8%回饋，上市加碼價值最高4,500元福利點。

除高效累積福利點回饋方案外，大全聯信用卡也針對日常生活推出多元禮遇。包含卡友日天天都有滿額贈活動，滿額最高贈100元抵用券，以及家電採買享低門檻0利率分期，輕鬆付款同時仍享回饋，更提供貼近生活的加值服務。例如：每月消費達檻可享市區停車每日免費2小時，國內消費滿額再享免費居家清潔服務最高2次，涵蓋冷氣、洗衣機、抽油煙機及床墊清潔，讓信用卡權益落實消費者更大更全面的生活採購與服務體驗。

大全聯、全聯與全支付30萬家商戶場景，透過大全聯信用卡將涵蓋多數消費者的生活場景。台新銀行將運用多年來發展金融生態圈的專業與優勢，精煉至大全聯的客戶經營，以銀行服務、商戶點數雙引擎，持續優化客戶體驗；並以消費安全、有感回饋為核心，提供更全面的金融解決方案。今年台新銀行品牌升級為「台新銀行 Richart」，象徵透過科技簡化金融服務，融入各種生活場景，用更聰明的方式支援金流，持續成為客戶的智慧好夥伴。