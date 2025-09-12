台新期貨、元富期貨董事會通過合併 換股搭配現金方式辦理
台新新光金控（2887）旗下子公司台新期貨、元富期貨於12日分別召開董事會代行股東會，決議通過以換股搭配現金方式辦理合併，完成合併後台新期貨為存續公司，元富期貨為消滅公司。
台新新光金財務長賴昭吟於證交所說明，本次合併擬由台新期貨發行新股搭配現金為對價，預計以每2.1028股普通股加計現金3.5714元取得元富期貨1股普通股，將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。
賴昭吟表示，完成合併後可結合雙方資源，提供客戶優質的投資平台及完整的期貨、選擇權商品，提升期貨業務規模與市占率，發揮整合綜效。台新期貨將秉持台新新光金控策略核心，以顧客為導向追求以「服務客戶、滿足客戶、為客戶創造價值」的策略目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言