台新證、元富證董事會通過發行新股方式合併 擴大市場版圖
台新新光金（2887）合併後子公司陸續推進合併，12日於證交所召開重訊記者會，由財務長賴昭吟說明證券及期貨合併事宜，其中台新證券以合併發行新股方式支付對價，預計以台新證券1.1264股普通股換發元富證券普通股1股。
賴昭吟表示，台新綜合證券與元富證券於今日分別召開董事會代行股東會，決議通過以換股方式辦理合併。合併後台新證券為存續公司，元富證券為消滅公司，公司名稱為「台新綜合證券股份有限公司」。
本合併案擬由台新證券以合併發行新股方式支付對價，預計以台新證券1.1264股普通股換發元富證券普通股1股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。
賴昭吟指出，雙方合併後將有效發揮綜效，透過整合集團資源，共享協同行銷優勢，藉此提升營運效能、降低成本，同時擴大業務市占及資產規模，全方位推升整體獲利能力與永續成長動能。
她說，本次合併案不僅是雙方策略性布局的重要里程碑，更將帶動整體服務升級。合併後，將擴大分公司據點、提供多元化金融商品與便捷的交易體驗，為客戶創造更大的價值、提供員工更寬廣的舞台。
