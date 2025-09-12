台新證1.1264股換元富證1股合併 衝刺證券期貨版圖

台新證券與元富證券今日分別召開董事會，一致決議通過雙方合併案。合併後，台新證券將為存續公司，旨在透過資源整合與業務擴張，共同開創證券業嶄新格局。

台新新光金控（2887）財務長賴昭吟表示，本次合併採換股方式進行，預計以台新證券1.1264股普通股換發元富證券普通股1股。此舉預期將有效發揮雙方綜效，透過整合集團資源、共享協同行銷優勢，進一步提升營運效能、降低成本，並擴大業務市占及資產規模，全面推升整體獲利能力與永續成長動能。合併後，公司將擴大分公司據點、提供更多元化的金融商品與更便捷的交易體驗，為客戶創造更大價值，同時為員工提供更寬廣的發展舞台。

與此同時，台新期貨與元富期貨也同步召開董事會，決議合併事宜。合併後，台新期貨同樣為存續公司。本次期貨合併採換股搭配現金方式進行，預計以每2.1028股台新期貨普通股、外加現金3.5714元，收購元富期貨1股普通股。

此合併預計結合雙方資源，提供客戶更優質的投資平台與更完整的期貨、選擇權商品，進一步提升期貨業務規模與市占率，發揮整合綜效。

賴昭吟指出，台新證券與元富證券合併案，不僅是雙方策略性布局的重要里程碑，更將帶動整體服務升級。未來，合併後的新台新綜合證券將持續秉持「專業、誠信、創新」的經營理念，強化多元業務及金融科技服務，深化永續發展與公平待客作為。而合併基準日目前暫定為明年4月6日，並將於取得主管機關核准後最終確認。