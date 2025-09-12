中信銀跟隨台商腳步 深化美日等海外6國布局

美國關稅政策影響台商海外布局，部分公股銀日前宣布裁撤新南向國家海外據點。中信金總經理高麗雪今天表示，上半年海外稅前獲利達新台幣124億元，占銀行整體獲利36%，業務動能良好，沒有裁撤海外據點計畫，未來持續跟隨台商腳步，深化美國、越南、印度、日本、澳洲與印尼等國布局。

中信金控今天下午舉行第2季法人說明會，由高麗雪、中信金財務長徐旻傾共同主持。

高麗雪表示，今年上半年稅後盈餘新台幣358億元，年減近4%，主要是因美國關稅政策導致股匯市波動加劇，不過，銀行上半年獲利278億元，續寫同期歷史新高，放款年增13%、手續費收入也有近2位數成長，海外獲利表現亮眼。

台灣人壽上半年獲利72億元、年減45%，高麗雪指出，主要是因美元第2季大幅貶值還有避險成本上升，不過，初年度保費仍年增5%，持續深化通路經營。

日前部分公股銀宣布裁撤海外據點，高麗雪表示，中信銀海外據點主要為大中華區、日本、東南亞與北美4大區域，獲利跟業務皆維持良好動能，沒有海外裁撤計畫。上半年海外獲利占銀行獲利約36%，中長期目標希望35%左右，會在重點國家與區域持續深耕。

她舉例，已經取得主管機關核准的美國洛杉磯分行與德州辦事處，可因應台商海外投資熱潮，越南過去透過胡志明分行與河內辦事處服務，但越南地域廣大，今年也將在平陽與海防2地設辦事處。中信銀在印度的古吉拉特邦金融特區（Gujarat InternationalFinance Tec-City）分行預計第4季開業，同時也正評估在孟買設點。

高麗雪指出，日本東京之星原本有熊本支行，也會升級為分行，東京分行也會在福岡設立出張所。此外，澳洲雪梨分行過去為辦事處，由於業務成熟，希望爭取升格為雪梨分行。考量台商在印尼投資狀況，除了目前的印尼子行外，也希望在印尼第4大城市三寶瓏申設新分行，未來希望跟隨台商腳步，持續強化海外布局。

外界關切美國關稅政策是否影響授信戶狀況，高麗雪解釋，美國宣布關稅政策後，很快進行內部檢視，包括檢視廠商對美國出口是否占整體業務1成以上、生產基地分散性、關稅轉嫁能力、公司財務健全度等指標，計算這類中高風險客戶約占銀行整體授信部位1.5%，未來持續追蹤並逐季檢視。

金管會日前宣布，新青安申請案9月1日後撥款者不計入銀行法第72條之2限額。高麗雪指出，民營銀行並未承做新青安業務，目前房貸額度都可以因應需求，截至6月底中信銀在銀行法第72條之2的比率不到28%，距離法規上限還有1000億元空間。

此外，中信銀今年8月宣布攜手統一企業集團，推出中國信託uniopen聯名卡，外界關注發卡量，高麗雪僅說，首年目標百萬張卡，近一個月申請數比預期來得好，8月銀行整體發卡量已破900萬卡，明年中信銀有機會成為首家千萬發卡銀行。