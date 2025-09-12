快訊

聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 逾百乘客撤離畫面曝

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

楊祐寧升格3寶爸 「開盲盒」性別揭曉！喊話：媽媽辛苦了

中信銀跟隨台商腳步 深化美日等海外6國布局

中央社／ 台北12日電
中信金12日舉行第2季法人說明會，由中信金總經理高麗雪（左）、財務長徐旻傾（右）共同主持。高麗雪表示，中信銀上半年海外據點占銀行整體獲利36%，業務動能良好，未來持續跟隨台商腳步，深化美國、越南、印度、日本、澳洲與印尼等國布局。中央社
中信金12日舉行第2季法人說明會，由中信金總經理高麗雪（左）、財務長徐旻傾（右）共同主持。高麗雪表示，中信銀上半年海外據點占銀行整體獲利36%，業務動能良好，未來持續跟隨台商腳步，深化美國、越南、印度、日本、澳洲與印尼等國布局。中央社

美國關稅政策影響台商海外布局，部分公股銀日前宣布裁撤新南向國家海外據點。中信金總經理高麗雪今天表示，上半年海外稅前獲利達新台幣124億元，占銀行整體獲利36%，業務動能良好，沒有裁撤海外據點計畫，未來持續跟隨台商腳步，深化美國、越南、印度、日本、澳洲與印尼等國布局。

中信金控今天下午舉行第2季法人說明會，由高麗雪、中信金財務長徐旻傾共同主持。

高麗雪表示，今年上半年稅後盈餘新台幣358億元，年減近4%，主要是因美國關稅政策導致股匯市波動加劇，不過，銀行上半年獲利278億元，續寫同期歷史新高，放款年增13%、手續費收入也有近2位數成長，海外獲利表現亮眼。

台灣人壽上半年獲利72億元、年減45%，高麗雪指出，主要是因美元第2季大幅貶值還有避險成本上升，不過，初年度保費仍年增5%，持續深化通路經營。

日前部分公股銀宣布裁撤海外據點，高麗雪表示，中信銀海外據點主要為大中華區、日本、東南亞與北美4大區域，獲利跟業務皆維持良好動能，沒有海外裁撤計畫。上半年海外獲利占銀行獲利約36%，中長期目標希望35%左右，會在重點國家與區域持續深耕。

她舉例，已經取得主管機關核准的美國洛杉磯分行與德州辦事處，可因應台商海外投資熱潮，越南過去透過胡志明分行與河內辦事處服務，但越南地域廣大，今年也將在平陽與海防2地設辦事處。中信銀在印度的古吉拉特邦金融特區（Gujarat InternationalFinance Tec-City）分行預計第4季開業，同時也正評估在孟買設點。

高麗雪指出，日本東京之星原本有熊本支行，也會升級為分行，東京分行也會在福岡設立出張所。此外，澳洲雪梨分行過去為辦事處，由於業務成熟，希望爭取升格為雪梨分行。考量台商在印尼投資狀況，除了目前的印尼子行外，也希望在印尼第4大城市三寶瓏申設新分行，未來希望跟隨台商腳步，持續強化海外布局。

外界關切美國關稅政策是否影響授信戶狀況，高麗雪解釋，美國宣布關稅政策後，很快進行內部檢視，包括檢視廠商對美國出口是否占整體業務1成以上、生產基地分散性、關稅轉嫁能力、公司財務健全度等指標，計算這類中高風險客戶約占銀行整體授信部位1.5%，未來持續追蹤並逐季檢視。

金管會日前宣布，新青安申請案9月1日後撥款者不計入銀行法第72條之2限額。高麗雪指出，民營銀行並未承做新青安業務，目前房貸額度都可以因應需求，截至6月底中信銀在銀行法第72條之2的比率不到28%，距離法規上限還有1000億元空間。

此外，中信銀今年8月宣布攜手統一企業集團，推出中國信託uniopen聯名卡，外界關注發卡量，高麗雪僅說，首年目標百萬張卡，近一個月申請數比預期來得好，8月銀行整體發卡量已破900萬卡，明年中信銀有機會成為首家千萬發卡銀行。

美國 台商 中信銀 中信金控

延伸閱讀

中信金法說會／中信銀獲利成長強勁 法人看好明年配發現金股息能力

中信金法說會／台壽保明年 ICS 目標125% CSM 餘額將超過1200億元

中信金總座：目前尚有千億房貸額度 兩大類客戶優先貸放

外資單周買超1587億元 大買鴻海逾17萬張、台積電逾6萬張 誰被拋售？

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

中信銀跟隨台商腳步 深化美日等海外6國布局

美國關稅政策影響台商海外布局，部分公股銀日前宣布裁撤新南向國家海外據點。中信金總經理高麗雪今天表示，上半年海外稅前獲利達...

台新證、元富證董事會通過發行新股方式合併 擴大市場版圖

台新新光金（2887）合併後子公司陸續推進合併，12日於證交所召開重訊記者會，由財務長賴昭吟說明證券及期貨合併事宜，其中...

台新證1.1264股換元富證1股合併 衝刺證券期貨版圖

台新證券與元富證券今日分別召開董事會，一致決議通過雙方合併案。合併後，台新證券將為存續公司，旨在透過資源整合與業務擴張，...

獨／外資入股市狂潮擋不住 央行連續二日大買匯逾10億美元阻升台幣

外資連日大買台股，使得台股大盤指數屢創新高，然而，外資蜂擁進場也已成為央行阻升台幣匯率的最大壓力。據匯銀人士透露，央行已...

新台幣強勢升值！收30.246元、單日漲9.8分

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.246元，升9.8分，成交金額17.2億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。