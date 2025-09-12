獨／外資入股市狂潮擋不住 央行連續二日大買匯逾10億美元阻升台幣

外資連日大買台股，使得台股大盤指數屢創新高，然而，外資蜂擁進場也已成為央行阻升台幣匯率的最大壓力。據匯銀人士透露，央行已連續兩日大舉進場買匯，金額至少已超過10億美元，短期目標為力守30.2元大關不破，但倘若下周一30.2關卡升破，則下一個央行力守的目標將為30元大關。

據兩大外匯經紀公司統計，台北外匯經紀公司今日成交量為17.2億美元，元太外匯經紀公司為5.62億美元，合計22.82億美元，已超過周四的19.53億美元，外資強力匯入和央行進場買匯可說包辦大部分的成交量。

外資今日大舉買超台股，淨買超逾265億元，合計本周以來，外資淨買超台股逾1322億元，猛烈的資金匯入力道，使得台幣匯價今日最高升至30.2元，30.2元大關差點不保。

匯銀人士透露，央行不等3點半最後一盤，光是在盤中就已數度作價，透過指定銀行進行買匯，而且不只今日，央行昨日買匯的數量就很可觀，央行這兩日買匯的金額至少超過10億美元，調節區間範圍大約落在30.2元至30.35元價位。

匯銀人士指出，央行最重視的心理防線就是30元，尤其擔心一旦30元關卡再度升破，又會引發出口商恐慌，屆時拋匯潮結合外資買進，對於央行而言更是雪上加霜。

另一個壓力源，則是來自下周美國聯準會召開利率會議。由於聯準會屆時宣布降息的可能性幾乎已是100%，央行也擔心恐因美元走弱會使台幣升值壓力更大，所以本周就先提前「暖身」，至少先把匯價守在30.2元，屆時即使聯準會宣布降息，也能把台幣匯價守在30元以上。

台幣今日以30.246元兌1美元價位作收，升值9.8分，原本盤中最高升至30.2元，升值1.44角，但在央行力阻升破30.2元的買匯行動之下，升幅拉回；若以上周五至本周五這段時間的匯價觀察，從30.615元至30.246元，台幣匯價升值合計一周來升值3.7角，外資大舉匯入促升台幣的力道由此可見。