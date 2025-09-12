台新證、元富證合併基準日訂明年4月6日 合併市占率衝第四大
台新新光金（2887）將於12日18時於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由賴昭吟財務長說明台新證券及期貨合併案事宜。據了解，台新證券、台新期貨今日下午已經召開董事會通過合併事宜，合併基準日訂在明年4月6日。
據了解，台新新光金今日重訊記者會主要例行性公布合併規劃，若以前8月市占率來看，元富證2.893％、台新證2.035％，合計將達4.928％，在國內券商市占率排名將躍升至第四名，僅次於元大、凱基、富邦，並贏過永豐金證的4.732％與國泰證的4.213％，合併綜效不容小覷。
