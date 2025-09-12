餐飲創業主談到保險心好累 公勝保經 GOGOBO企業保險館提供一站式服務

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
公勝保經GOGOBO網站「企業保險館」提供一站式服務，解決餐飲頭家「難．貴．忙」３大投保痛點。公勝保經／提供
根據求職網站的統計指出，高達9成的勞工都懷抱有「創業夢」，創業熱門首選以技術門檻較低的茶飲、咖啡、麵包與餐飲業為主。只是在台灣經營餐飲業，頭家除需遵守「食品安全衛生管理法」，進行食品業者登錄、申請營業登記，也要投保產品責任險或公共意外責任險；有些頭家卻因「難─不知道該如何投保」、「貴─覺得保費很高」以及「忙─創業辛苦、沒時間投保」等原因而沒能投保。

公勝保經（6028）GOGOBO專案負責人楊振和提醒，產品責任保險可以將企業因產品瑕疵而面臨的潛在賠償風險轉嫁，減輕企業的財務負擔；另外若不幸發生產品事故，產品責任保險可以幫助企業在事故後迅速處理賠償事宜，減少品牌負面影響。而且根據食品安全衛生管理法規定，不論資本額之大小，具有商業登記、公司登記或工廠登記之食品業者，均應投保產品責任險，違規者恐被處以新臺幣3萬元以上、300萬元以下之罰鍰，情節重大者可能會被勒令停業或廢除其全部或部分登記，因此他建議餐飲業者一定要投保，別為了省保費而苦吞罰鍰、得不償失。

為了不讓投保成為餐飲業頭家的壓力，公勝保經GOGOBO網站推出「企業保險館」，提供一站式完整服務，解決餐飲頭家「難．貴．忙」３大投保痛點。頭家只要到GOGOBO企業保險館，選擇「食品業產品責任保險解決方案」，輸入希望保單預定生效的日期、營業性質，被保險產品名稱，以及預計銷售的金額，就會自動帶出數種保費與保額不同的產品責任險方案，可再依自身預算做選擇。若想投保「公共意外責任險」，一樣輸入投保起始日、營業處所地址與面積、建築結構、經營業務種類、全年營業額與員工人數等目標，同樣能得到數種投保方案與保障內容供頭家選擇。

當頭家選定好方案，也能下載保單條款閱讀、了解保單內容；同時留下聯絡資料，之後即有熟悉保單內容的專屬顧問與頭家聯絡、碰面，帶著彙整好資料的文件，進一步說明保單內容、完成投保。不論何時、何地，只要動動手指連上GOGOBO網站「企業保險館」，就能一目瞭然保障內容、保費金額，同時也能完成投保，徹底解決餐飲創業頭家面臨的「難．貴．忙」3大投保痛點。

保險的目的是增加保障、轉嫁風險，是餐飲頭家創業之路的奧援與助力。除了產品責任險與公共意外責任險，GOGOBO網站上亦有更加全面的「商店綜合保險」，保障範圍包含商業火險、現金保險和公共意外責任險。頭家可依自身需求與預算，附加雇主意外責任險、玻璃保險、停業損失補償等內容，一站式購足，一次就把創業需要的保險完整規劃好，能更安心的衝刺事業、放心當頭家。

