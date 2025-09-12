美國下周可望重啟降息 台灣央行立即跟進？銀行業者這樣看

美國聯準會（Fed）下周利率會議，市場強烈預期可望重啟降息，但台灣央行是否跟進，銀行業者多認為跟進降息機率不高，短期內央行可能維持利率持續凍結，可能要等到明年才有機會看到央行跟進降息。

美國在近期陸續公布就業數據疲軟，通膨數據雖高於目標但符合預期，因此市場預期Fed可能重視就業問題勝過通膨狀況，認為下周聯準會利率會議重啟降息機率幾乎底定。聯準會利率決策揭牌後，台灣央行隨即將召開第3季理監事會，銀行業者多認為，央行立即跟進美國降息的機會不大，預期利率可能進入連六凍，而今年底、第4季會議是否跟進降息，仍有諸多變數。

金融業者指出，由於台灣的消費者物價指數CPI在7月持續低於2%，主計處預估今年CPI為1.76%，明年更將續降，數據顯示通膨可控下，因此今年內央行可能持續維持利率凍結不變，另外，雖然台幣升值壓力仍存，但預期今年底前台幣出現大幅升值的機率不高，因此動用降息減緩台幣升值的需要不大；但美國若下周確定降息，後續的降息步調如何，降息循環確定啟動等，也可能影響央行跟進降息的節奏。