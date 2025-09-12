中信金總座：目前尚有千億房貸額度 兩大類客戶優先貸放

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金總座高麗雪指出，目前尚有千億房貸額度，兩大類客戶優先貸放。圖／中信金提供
中信金總座高麗雪指出，目前尚有千億房貸額度，兩大類客戶優先貸放。圖／中信金提供

對於美國聯準會後續降息對中信銀獲利影響，中信金總經理高麗雪今日在法說會前記者會中指出，估計降息之後中信銀的整體外幣資金成本會下降，內部估計每降1點，在獲利上會有台幣1千萬正影響數；她也指出，目前中信銀尚有千億房貸額度，將以自住戶、中信銀現有客戶為優先貸放對象。

高麗雪對房貸業務指出，中信銀在銀行法第72之2的占比，還不到28%，估計有將近千億元空間；至於會否鬆綁房貸承作條件？高麗雪則回應，主管機關雖已宣布不將新青安放款計入銀行法第72條之2計算，但中信銀因未承作新青安，所以，中信銀並未因此新增房貸額度，中信銀的房貸政策仍持續不變，會以「好人、好物」為原則，尤以自住型及現有客戶為優先核貸的方向。

中信8月份與統一集團合發聯名卡，高麗雪指出，第一年希望有100萬張卡，目前推出快一個月，發卡量比原先預期來得更好，中信銀統計，全行在8月份發卡量已有超過900萬張，中信銀有機會可望在明年成為突破千萬張卡的銀行。

若以上述中信銀釋出的數字計算，倘若聯準會降息1碼（25點），中信銀可獲利2.5億元台幣，倘若聯準會年底前降息2碼，則中信銀可獲利5億。

高麗雪也對關稅衝擊對中信銀法金授信戶的影響評估指出，4月初川普對等關稅計劃發布之後，已全盤檢視旗下客戶群在全球的營收分布，並挑出美國銷售占其整體營收比重在10%的客戶進行評估，另也會評估其生產基地的分散性，可將關稅影響轉嫁給買家或客戶的議價能力，以及考量公司整體財務健全度等指標，來評估客戶位列的中高低風險，其中，中高風險大約僅占比1.5%，接下來會持續對其財務狀況及收單情形作觀察，每季也會在內部會議中從授信政策、給予額度、協助客戶轉型等三大面向重新檢視及討論。

房貸 中信銀 美國聯準會

