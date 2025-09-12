併購三商美邦？ 中信金總座高麗雪首度對外回應

中信金總經理高麗雪今日主持中信金法說會前記者會時回應三商美邦的併購傳聞指出，中信金不對個案評論，經營策略仍以客戶所需要的關係與服務為出發點，其中不論是否併購壽險公司，高麗雪也指出，中信金長期仍以「銀行7、非銀行3」，亦即7比3的比重來推進銀行及非銀行的配比。中信金若有適當的機會將評估併購，但也會重視不透過併購的自發性成長。

高麗雪也表示，上述的7比3的比重，不僅在於獲利，也在於從資產與資本分配與客戶關係的角度來著眼，尤其銀行與客戶之間的長期信賴關係、往來關係均較高，因此長期仍希望為7比3的比重。

台灣人壽策略長葉栢宏則指出，明年接軌ICS（新一代清償能力制度）新制的償付能力，會有125%的水準，後續若有業務擴張，包括併購，都會納入償付能力的考量。

葉栢宏也指出，接軌時的CSM（合約服務邊際，指保單生效日起預估全期可獲得的利潤）會有1200億元以上水準，至於台灣人壽的投資型保單快速成長，對於CSM的貢獻相對有限，葉栢宏則回應，投資型保單的貢獻主要在於ROE（股東權益報酬率），由於投資型保單不耗資本，因此符合台壽追求ROE最大化的目標；他也指出，倘若以市占來觀察，台壽下半年的投資型保單仍有繼續增加機會。

葉栢宏也進而說明，透過新契約保單所帶入的CSM今年會在130億左右，後續希望都能有2位數成長，中期目標希望拉至一年150億至200億元水準。葉栢宏也說明，目前CSM對稅前盈餘的釋出率大約在7%至8%，之後隨著新契約的加入，希望每年CSM對稅前盈餘的釋出率能達到2位數的成長。

至於中信金集團的發債額度最新狀況指出，高麗雪表示，中信金控先前申請400億額度，目前已發205億，還有195至200億的額度可發行，保險目前則還有60億元額度可發，銀行先前申請的額度則已發完。

高麗雪也指出，7月採用金管會的責準金調整新制，已釋出151億元進入外價準備金，截至8月底有206億餘額，可緩和匯率波動帶來的影響，也可降低避險成本。台灣人壽亦在法說會上揭露，目前在台幣保單中，已避險的比率為56%，美元保單的銷售比重占比大約三分之二。