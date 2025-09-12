聽新聞
中信金法說會／是否有意併購三商壽？總座高麗雪這樣說
中信金（2891）今天舉行法說會，針對三商美邦人壽出售，中信金是否有意併購？中信金總經理高麗雪說明，對個案不評論，仍會以客戶所需要的關係為出發點，以銀行事業推進，銀行／非銀行比重仍維持7:3，未來仍會評估市場標的，尋求有機成長。
高麗雪說明， 中信金以7:3的比例為長期經營目標，目的在平衡獲利、資產、資本分配及客戶關係等多個面向。以中信銀而言，海外獲利目標占銀行總體約三分之一(35%)。策略上，跟隨全球資金流動與臺商腳步，在東南亞如越南、印度、印尼等地拓展。透過標準化的服務模式、系統及派駐臺灣人才，確保全球營運與服務品質的一致性。
有關第2季中信銀外幣放款動能趨緩，財務長徐旻傾表示，主要是受匯率影響。對中國大陸的授信政策因應當地經濟局勢而趨於謹慎。
對於今年中信銀行重要業務目標，高麗雪表示，財管手收年增目標為中至高個位數年增，放款年增為高個位數至雙位數年增。
