快訊

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保生變 高院理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中信金法說會／是否有意併購三商壽？總座高麗雪這樣說

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信金總經理高麗雪。中信金／提供
中信金總經理高麗雪。中信金／提供

中信金（2891）今天舉行法說會，針對三商美邦人壽出售，中信金是否有意併購？中信金總經理高麗雪說明，對個案不評論，仍會以客戶所需要的關係為出發點，以銀行事業推進，銀行／非銀行比重仍維持7:3，未來仍會評估市場標的，尋求有機成長。

高麗雪說明， 中信金以7:3的比例為長期經營目標，目的在平衡獲利、資產、資本分配及客戶關係等多個面向。以中信銀而言，海外獲利目標占銀行總體約三分之一(35%)。策略上，跟隨全球資金流動與臺商腳步，在東南亞如越南、印度、印尼等地拓展。透過標準化的服務模式、系統及派駐臺灣人才，確保全球營運與服務品質的一致性。

有關第2季中信銀外幣放款動能趨緩，財務長徐旻傾表示，主要是受匯率影響。對中國大陸的授信政策因應當地經濟局勢而趨於謹慎。

對於今年中信銀行重要業務目標，高麗雪表示，財管手收年增目標為中至高個位數年增，放款年增為高個位數至雙位數年增。

中信金 中信銀行 三商美邦人壽

延伸閱讀

中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

中信金深耕金融數位創新

AI 熱！國銀中小企業放款前7月達標75% 民營狂搶市占「這家居冠」

中信金控8月獲利飆升、中信銀創歷史新高 Fed 9月降息有利後續表現

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

併購三商美邦？ 中信金總座高麗雪首度對外回應

中信金總經理高麗雪今日主持中信金法說會前記者會時回應三商美邦的併購傳聞指出，中信金不對個案評論，經營策略仍以客戶所需要的...

中信金法說會／是否有意併購三商壽？總座高麗雪這樣說

中信金（2891）今天舉行法說會，針對三商美邦人壽出售，中信金是否有意併購？中信金總經理高麗雪說明，對個案不評論，仍會以...

大全聯信用卡上市 回饋最高12%、首年估送出10億福利點

大全聯（MEGA PXMART）12日宣布，攜手台新銀行推出全新「大全聯信用卡」，主打市場上唯一可累積福利點的信用卡，並...

中信金法說會／高麗雪：下半年情勢偏保守 關稅風險與台股需審慎應對

中信金（2891）今舉行法說會，中信金總經理高麗雪表示， 主計處公布上半年經濟成長約6.75%，下半年預測約2.3%，呈...

八金融業壓力測試嚴重情境下未達標須增資 金控新一波併購競賽機會增

金管會11日公布金融業壓力測試，結果顯示共有五家壽險、三家國銀等一共八家業者，在最糟情況下未達標、面臨增資壓力，部分業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。