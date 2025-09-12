泰安產險深耕教育公益 落實企業社會責任

泰安產險秉持企業社會責任，長期關懷偏鄉原住民學生教育與身心發展。20餘年來，持續支持苗栗縣泰安鄉泰安國中小舉辦「第三學期(暑假)多元課程和活動體驗營」，包含單車夏令營、原住民傳統技藝學習及野外求生體驗等，透過寓教於樂的課程，學生們不僅培養勇於挑戰與團隊合作精神，更學會問題思考與解決，並且增進對自我文化的認同，以及對環境的重視，在暑假快樂氛圍中累積寶貴的學習經驗。

今年適逢泰安國中圖書館改建完成，泰安產險特由員工自主募集圖書，熱心響應圖書捐贈計劃，陪伴孩子們在課業之餘，能拓展視野、啟發閱讀的習慣和興趣，豐富多元館藏。此外，公司也進一步以綠色植栽致贈參與同仁，除支持在地農業發展外，也象徵著知識與希望的傳承，同時讓公益效益擴展至社會與環境保護，形成教育、關懷與永續共融的良善循環。

在9月12日泰安產險舉行「泰安國中小教育公益成果發表暨圖書捐贈儀式」中，學生們感謝泰安志工隊給予陪伴及鼓勵，讓單車長途遠騎之旅更添力量，並熱情分享參與課程體驗營的心得與成長，展現出自信和進步的喜悅。同仁們也經由現場互動，了解學生的學習收穫，彼此在交流中拉近距離，讓公益活動更具溫度與意義。現場也特別安排「防制金融詐騙宣導」專題，引導學生認識常見的詐騙手法及防範方式，提升金融安全意識，讓教育公益的效益更趨全面。

教育是推動社會進步與國家發展的根本，泰安產險期望藉由教育支持，縮短偏鄉資源落差，持續以「誠穩信實，止於至善」的企業文化，將企業力量轉化為長遠的正向影響，為臺灣培育更多自信而堅韌的新世代。