大全聯信用卡上市 回饋最高12%、首年估送出10億福利點

大全聯（MEGA PXMART）12日宣布，攜手台新銀行推出全新「大全聯信用卡」，主打市場上唯一可累積福利點的信用卡，並祭出「更大更全」回饋方案，搶攻消費金融新藍海。

大全聯表示，此次新卡最大亮點在於回饋範圍涵蓋全聯、大全聯與全支付店外消費，其中大全聯通路回饋最高可達12%，全聯通路則為7%，若綁定全支付於店外消費，回饋最高達8%。活動期間為9月12日至12月31日，限定新申辦大全聯信用卡（JCB）會員。公司預估，隨新卡上市，首年可望發出超過10億福利點，並藉由全支付逾30萬合作據點，擴大點數經濟生態圈。

大全聯信用卡全新問世，以新卡面、新權益、新申辦加碼回饋，展現新氣象；卡面設計以全聯logo中的「人」字意象延伸，象徵聚集眾人的商店，巧妙融入大全聯英文名MEGA PXMART的字母M，蘊含雙品牌融合之核心主軸，並以金、紅用色勾勒出時髦俐落感。

根據內部統計，全聯、大全聯忠誠顧客的重疊率約為10%，顯見超市、量販通路在會員流動有極大成長空間，尤其大全聯設置豐富的家電、3C專區，可滿足全聯顧客的多元生活需求，藉由大全聯信用卡的加碼回饋，將有助於促進雙品牌間的會員流動。

大全聯信用卡自9月12日上市起至12月31日，推出多重回饋方案，新申辦卡友在「基本回饋」之外，還能搭配新卡加碼3%、綁定全支付4%以及「全全到位」任務再加碼5%，最高累計可享12%福利點回饋。

以大全聯店內消費為例，每消費100元可獲得最高30點福利點，相當於3%回饋，其中包含基本回饋1.2%及新卡加碼1.8%，每月合併回饋上限為1萬點，且限時福利點使用期限至2026年3月31日。若綁定全支付，單筆消費滿100元最高可再獲得40點限時福利點，加碼回饋4%，每月上限為3,000點。完成「全全到位」任務的新戶，只要當月於全聯、大全聯與全支付店外（不含全聯、大全聯）消費合計滿1,000元，還能再享5%回饋，每月最高回饋2,000點。

透過這些加碼方案，持卡人不僅能在全聯、大全聯累積點數，還能結合全支付超過30萬個合作據點使用，進一步擴大消費場域，全面滿足日常生活需求。

大全聯信用卡同步針對全聯消費祭出高回饋方案。新申辦卡友在全聯消費最高可享7%回饋，包括新卡加碼與任務回饋兩部分。

首先，新申辦大全聯信用卡（JCB）於全聯消費，每滿100元可獲得最高20點限時福利點，相當於2%回饋，每月回饋上限為1萬點。其次，若完成「全全到位」踩點任務，即當月同時在全聯、大全聯（不含美食商店街）、以及全支付店外（不含全聯/大全聯）通路消費，且消費合計達1,000元，即可再享最高5%加碼回饋，每月回饋上限2,000點。合計最高回饋率達7%。

大全聯信用卡也鎖定全支付店外通路，推出最高 8% 福利點回饋方案。新申辦大全聯信用卡（JCB）並綁定全支付後，在全支付合作據點（不含全聯與大全聯）消費，即可享多重加碼。

回饋內容包括：一般消費最高回饋 1.5%（每期帳單回饋上限 15,000 點）；若設定台新帳戶扣繳信用卡款，可再享新卡加碼回饋最高 1.5%（每月合併上限 1 萬點）；完成「全全到位」任務後再享最高 5% 回饋，條件為當月同時於全聯、大全聯（不含美食商店街）、及全支付店外（不含全聯與大全聯）通路消費，且合計滿 1,000 元，每月回饋上限 2,000 點。三重回饋累計，最高可達 8%，進一步擴大會員在店外通路的消費優惠。