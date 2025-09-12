快訊

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

店貓和飼主一起睡午覺「神複製媽媽睡姿」 顧客進門會心一笑：果然是母子

中信金法說會／高麗雪：下半年情勢偏保守 關稅風險與台股需審慎應對

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中國信託金控總經理高麗雪。記者侯永全攝影／聯合報系資料照
中國信託金控總經理高麗雪。記者侯永全攝影／聯合報系資料照

中信金（2891）今舉行法說會，中信金總經理高麗雪表示， 主計處公布上半年經濟成長約6.75%，下半年預測約2.3%，呈現前高後低型態，受川普關稅影響上半年企業拉貨。美國有降息趨勢，但下半年經濟情勢仍偏保守。關稅風險與台股表現需審慎應對。

中信金控2025年上半年淨利358.4億，年減3.7%，受川普政策與全球環境影響，雖然呈現年減，但仍有台灣金控產業整體表示。中信金控上半年EPS為1.78元，ROE約16.3%，相對同業維持穩健。

中信銀行上半年核心獲利創同期新高，稅後純益約277億元，年增約20%；放款規模年增約13%，外幣資金成本下降推升NII與利差，NII年增近20%。手續費收入接近雙位數成長，財富管理業務擴張。海外稅前獲利124億元，年增約10%，海外獲利占比約36%，同業排名居前。

台灣人壽上半年稅後純益約72億元，年減約45%，主因新台幣上半年大幅升值帶來匯兌損失。首年保費至7月累計增加約17億元，通路深化與商品多元化持續推進。已於6月適用外匯價格變動準備金新制，於今年7月增提外匯價格變動準備金新台幣151.28億元以強化資本與風險承擔能力。

