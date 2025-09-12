八金融業壓力測試嚴重情境下未達標須增資 金控新一波併購競賽機會增

金管會11日公布金融業壓力測試，結果顯示共有五家壽險、三家國銀等一共八家業者，在最糟情況下未達標、面臨增資壓力，部分業者並已著手進行現增或發債。金管會沒有公布八家業者名單，但預期若屬金控下子公司，因金控對子公司負有增資維持健全營運之責，在目前旗下有壽險、銀行子公司的金控均屬資本額千億元以上的大型金控股之下，有少數業者壓力測試嚴峻情境下不及格，預期對整體金融股影響有限。

此外，若壓力測試最糟狀況下未過關的業者，屬獨立上市壽險股、銀行股，或者未上市的獨立壽險、銀行，則可能增加金融併購的機會，大型金控做為潛在「新郎」，新的併購機會除對可能的個別股股價產生帶動，也將牽涉金控股市場排名與競爭地位的洗牌。

金融圈人士指出，金管會對金融業進行公版壓力測試，關鍵在於遭遇各種突發重大風險下，其資本、淨值等財務體質是否夠強、足以因應變局，因此不論保險、銀行，其資本適足率是否足夠為關鍵。根據金管會公布結果，此次壓力測試基本全部過關，但在最糟情況下，比方新台幣一年升值8%會有五家壽險撐不住，而銀行則在嚴重情境下有三家未達標。

金融圈人士分析，以金融股目前以金控族群為核心來看，13家上市金控股中，扣除最小的國票金（2889）旗下沒有壽險也沒有實體銀行子公司，其他12家金控均屬股本千億元以上的大型金控，在金控負有維持子公司健全營運責任下，若屬金控下的壽險或銀行未能在嚴重時壓力測試過關，則金控要對其增資，相對較具籌資能力，因此初估壓力測試結果對整體金融股行情應不致有太大影響。

另外，若是獨立的上市壽險、銀行股，或者未上市櫃公司，位列八家壓力測試嚴重時未達標名單，如大股東出資增資有實質難度，則有可能走向併購一途，這可以從近期資本不足的上市壽險股三商美邦人壽（2867）傳出向潛在買家招親，看出端倪。尤其保險業2026年將接軌新會計準則IFRS 17與TW-ICS，壽險承受增資壓力的不止一家，若大股東無意掏錢增資，走向併購將是優先選項。

金融圈人士指出，若是上市銀行股，雖然沒有保險業接軌新會計準則等新制的壓力，且部分上市銀行股本身具有企業集團大股東背景，或未必尋求併購機會，且上市銀行股權值相對金控小，因此增資與否主要牽動個別股本身股價，不致影響整體金融類股表現。如果是未上市的壽險、銀行，更不會影響金融股走勢，但若有併購相關訊息，須留意併購向來對主併方短線股價不利的干擾。