國泰資產管理高峰會10月15日登場 集結投資權威三巨頭靈活投資迎變局

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控第二屆「國泰資產管理高峰會」於10月15日登場，以「駕馭不確定性：在變局中打造韌性投資策略」為主軸，集結投資權威三巨頭橡樹資本、PIMCO、BlackRock，逾20位海內外全球投研領袖，引領台灣投資人掌握第一手國際級資產管理洞察。圖／國泰金控提供
全球政經局勢震盪，資金流向與投資配置快速改變。根據行政院主計處統計，去年台灣平均每人國內生產毛額（GDP）34,040美元，已超車日本及南韓，且預估今年台灣GDP相比去年年增率高達11%，顯現台灣正站上資產管理國際化的重要轉折點，投資人對國際視野與多元布局的需求與日俱增。

而為引領台灣投資人掌握國際級的第一手資產管理洞察，國泰金控繼去年舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」且突破3萬人次參與後，第二屆將於10月15日盛大舉辦，以「駕馭不確定性：在變局中打造韌性投資策略」為主軸，邀集多位國際重量級講者來台，深度剖析總經、AI科技趨勢、另類投資與非美元資產等布局。

本屆峰會以「駕馭不確定性：在變局中打造韌性投資策略」為主軸，集結全球投資權威機構代表講者，包含價值投資者必讀經典《投資最重要的事》作者—橡樹資本（Oaktree）聯席創始人兼聯席董事長Howard Marks分享市場不確定性下的投資心法；品浩集團（PIMCO）集團副董事長John Studzinski, CBE解讀全球政經動盪下的新市場藍圖；貝萊德集團（BlackRock）副董事長 Sir Robert Fairbairn分享多元投資新視角等精闢市場洞察，透過深度對談，提供台灣投資人直通全球市場前線的關鍵見解、注入嶄新全球新視野。

此外，今年峰會再以四大分場聚焦投資趨勢，包括：一、「科技新視角：AI浪潮下的機遇」；二、「全球新機會：非美元資產的崛起與契機」（中國、歐洲、日本）；三、「投資新思維：動盪股市下的常勝投資法」，以及四、「私募新機遇：另類市場中的韌性收益」，由頂尖資產管理業者品浩（PIMCO）、貝萊德（BlackRock）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、摩根大通（J.P. Morgan）、黑石（Blackstone）、Dimensional以及騰旭投資等，結合國泰投研專家的豐富實務經驗、國泰人壽投資之資產管理公司Generali Investments的國際洞察，提供台灣投資人可落地的前瞻資產布局策略觀點。

國泰金控管理資產規模逾新台幣10兆元，為全台最大企業投資機構之一，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，積極打造「資產管理」為銀行、保險後的第三大獲利引擎，迄今已累積超過60年豐富的海內外投資經驗、擁有超過300位投研專家，服務全台超過1,500萬名客戶。

國泰世華銀行與國泰人壽亦為今年首波獲准進駐高雄資產管理專區試辦高資產業務的業者，展現集團內部高效整合資源，推動台灣資產管理國際化的決心與行動力。

第二屆「國泰資產管理高峰會」不僅已成為國際投資權威對話與交流平台，更是助力台灣投資人在國際政經局勢變動下，掌握市場先機的年度投資盛會。本場峰會將於10月15日（周三）於台北萬豪酒店登場，同步提供線上直播，並於即日起開放報名。詳細議程及國際專家陣容名單詳見網站：https://cathayholdings.info/3VtjdMB

