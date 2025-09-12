玉山 Unicard「行動支付月」起跑 超商、全聯消費同享回饋

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
圖為之前玉山銀行董事長黃男州（中）、總經理林隆政（右）、VISA台灣區總經理黃慧琴（左）共同宣布「玉山Unicard」全新上市。圖／玉山銀行提供
玉山銀行Unicard主打「百大指定消費」回饋，推出以來廣受好評，即日起至10月31日推出「行動支付月」活動，只要透過玉山Wallet領取優惠並使用玉山Unicard綁定全支付、玉山電子支付及悠遊付進行消費可額外再享有3% e point回饋，優惠通路涵蓋全聯福利中心及四大超商（統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK mart），「玉山e point」點數回饋，一點等於一元，卡友可綁定玉山wallet於消費時直接折抵，折抵比例最高100%。

近年行動支付消費、量販購物、餐飲外送跟旅遊已是民眾最重要的民生消費類別，為持續滿足顧客行動支付的需求，玉山（2884）特別推出「行動支付月」活動；此外，適逢中元節及中秋節等重要民俗節日及國定假日，綁定玉山電子支付於全聯福利中心消費也可參加台灣Pay中元祭活動，只要單筆消費滿500元，可額外獲得250福利點回饋，活動名額有限。

玉山也宣布，家樂福聯名卡升級玉山Unicard活動截止日由原2025年9月30日延長至12月31日，在家樂福、LINE Pay、韓國實體、Uber Eats、全盈支付5大通路消費，獨享額外加碼3%玉山e point點數回饋，結合玉山Unicard的簡單選、任意選、UP選三大方案，持卡人在指定通路消費，可視個人選擇最適合方案，最高享7.5%玉山e point回饋。

為保障顧客交易安全，玉山領先業界推出「玉山Wallet App驗證」服務，顧客只需先註冊玉山Wallet並開啟「網路交易驗證」功能，於線上購物刷卡時即可透過原玉山Wallet App的驗證方式確認本人同意之交易，取代原本的OTP驗證方式；若不小心遺失卡片，也可經由玉山Wallet選擇多張卡片同時掛失並線上申請補發，以快速應對緊急狀況降低冒用風險。

消費 玉山銀行 行動支付

