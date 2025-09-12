美降息預期受惠！金控雙雄富邦、國泰8月雙賺破百億 股價強漲勝大盤

金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）8月單月雙雙賺破百億元，12日雙雄股價也表現強勢，目前股價均上漲超過1.5%，優於大盤漲幅，隨台股本周天天創新高，雙雄股價也來到波段高，尤其富邦金股價強漲1.4元，股價上漲逾1.6%，股價來到88.3元，貢獻大盤上漲力量。

富邦金日延公布8月自結稅後純益111億元，累計前八月合併稅後純益734.8億元，已賺逾半個股本，累計每股稅後純益（EPS）為5.11元，長年高居金控獲利王。在美國下周降息預期強烈、機率百分百之下，資本市場將受激勵推升，擁有龐大股債部位尤其海外債券部位的壽險型金控，更被看好是美國降息受惠股，市場對富邦金獲利展望樂觀。

國泰金自結8月單月稅後純益102.7億元，累計前八月稅後純益650.5億元，累計EPS為4.18元。國泰金擁有壽險龍頭子公司國泰人壽，股債資本市場受惠美降息，國壽預期獲利也將水漲船高，帶動股價上漲。國泰金目前股價上漲超過1元，股價漲幅逾1.7%，股價來到65.5元。