快訊

Sony Xperia 10 VII搶先開箱！功能升級多了快門鍵 告別21:9螢幕、改橫向鏡頭

強調和平共榮！賴清德：願意在「對等尊嚴」下跟中國交流

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

凱基證券榮獲「台灣永續行動獎」 證券業唯一奪四項大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券榮獲「台灣永續行動獎」四項大獎，由財政部常務次長謝鈴媛（左）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）頒獎，凱基證券資深副總經理邱媛貞（中）代表領獎。凱基證券/提供
凱基證券榮獲「台灣永續行動獎」四項大獎，由財政部常務次長謝鈴媛（左）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）頒獎，凱基證券資深副總經理邱媛貞（中）代表領獎。凱基證券/提供

凱基證券以實質行動回應氣候危機、友善金融、永續消費與無塑海洋四大永續挑戰，為證券業唯一榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣永續行動獎」四項殊榮，囊括「SDG 10有愛無礙待客如己」金獎、「SDG 12永續採購新力量」銀獎與「SDG 13雙軌淨零行動、SDG 14《海好友你》永續行動」銅獎，獲獎數居業界之冠，展現企業內外整合的永續力。

凱基證券長期致力發揮金融專業、導入國際框架並結合在地行動，持續深耕聯合國永續發展目標（SDGs），這次獲獎展現出四大亮點，首先，凱基證券以「公平同理，待客如己」的服務理念，推動無障礙官網設計、友善服務流程與硬體設備，同時升級「隨身e策略」APP語音功能，提升視障與高齡者金融可近性，榮獲「SDG 10有愛無礙待客如己」金獎肯定。

其次，凱基證券整合綠色採購、在地採購、供應鏈管理與員工參與四大主軸，2024年綠色採購比例達19.41%，年增56%，舉辦永續小農市集，打造從採購到消費的責任經濟鏈，獲頒「SDG 12永續採購新力量」銀獎可謂實至名歸。

在推動氣候及生態守護方面，凱基證券導入TCFD、SBTi與ISO碳盤查，2024年自身營運溫室氣體總排放量較基準2022年下降33%，綠電使用率達23.79%，投資組合具SBT目標設定占比達26.7%，綠色債券承銷規模亦較前年近倍增成長，展現金融引導低碳轉型的能力。

同時串聯營業據點、志工同仁及外部專業倡議團體，導入公民科學家行動，2024年辦理30場以上海洋守護活動，例如淨灘、海洋倡議活動、展覽等，積極推廣日常減塑、循環經濟與海洋教育，分別摘下「SDG 13雙軌淨零行動、SDG 14《海好友你》永續行動」兩項銅獎榮耀。

凱基證券視ESG為企業韌性與價值創造的關鍵引擎，透過董事會ESG治理、內部制度建構與外部倡議參與，結合員工與在地夥伴力量，從金融、環境到社會包容全面布局，落實長期永續轉型。未來將持續深化與環境、社會的連結，深耕企業社會責任，同創永續未來

消費 凱基證

延伸閱讀

亞太暨台灣永續行動獎／台企銀深化 ESG 績優

永續行動獎 SOGO列優等生

亞太暨台灣永續行動獎／中油落實 ESG 拿下六獎

ESG 基金 長線釣大魚

相關新聞

美降息預期受惠！金控雙雄富邦、國泰8月雙賺破百億 股價強漲勝大盤

金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）8月單月雙雙賺破百億元，12日雙雄股價也表現強勢，目前股價均上漲超過1.5...

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

玉山 Unicard「行動支付月」起跑 超商、全聯消費同享回饋

玉山銀行Unicard主打「百大指定消費」回饋，推出以來廣受好評，即日起至10月31日推出「行動支付月」活動，只要透過玉...

凱基證券榮獲「台灣永續行動獎」 證券業唯一奪四項大獎

凱基證券以實質行動回應氣候危機、友善金融、永續消費與無塑海洋四大永續挑戰，為證券業唯一榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣永...

華南產財報／前8月 EPS 達5.65元 意外險、火險、車險創佳績

華南產8月稅後純益為1.72億元，累計前8月稅後純益為11.3億元，EPS為5.65元。華南產8月單月簽單保費11.38...

新台幣開盤升2.4分　為30.32元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.32元開盤，升2.4分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。