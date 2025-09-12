快訊

華南產財報／前8月 EPS 達5.65元 意外險、火險、車險創佳績

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

華南產8月稅後純益為1.72億元，累計前8月稅後純益為11.3億元，EPS為5.65元。華南產8月單月簽單保費11.38億，年減2.60%；累計簽單保費108.21億，較去年同期成長8.04%。今年以來，表現最好的險種前3名，包括意外險簽單保費13.67億，年增21.50%；火簽單保費19.72億，年增9.75%；車險簽單保費60.89億，年增6.47%。

華南產今年在「保險信望愛獎」頒獎典禮上，一舉拿下「最佳保險專業獎」、「最佳通訊處獎-營業六部」以及「最佳專業顧問獎-風險管理部許馨云經理」三項優選，成績優異！

華南產險總經理陳文智表示，精進保險服務品質和創新發展，是華南產險多年來一直不斷努力的目標，華南產險深耕國內產險市場60餘年，秉持專業、前瞻、創新、當責及熱情的核心價值，培育人才並穩健發展，近年屢次榮獲「保險信望愛獎」、「保險卓越獎」等保險業專業獎項的肯定，並獲國內外信評優良成績，優異表現和專業服務深獲各界認同。

未來，華南仍將秉持取之社會、用之社會的信念，持續為保險事業善盡企業社會責任，並採取更嚴謹的態度精進自我，以服務社會大眾。

保險 保費 產險

