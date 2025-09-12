快訊

「調停者」卡達：美國戰略盟友，為何也是哈瑪斯海外基地？

「鬼才之道」已婚編劇遭控性騷！深夜發千字文正面回應了

百和8月 EPS 0.46元 法人持續看好營運後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

百和（9938）8月自結每股獲利（EPS）0.46元，7、8月累計自結EPS 0.76元，獲利表現優於法人預期。

分析師指出，持續看好後市，主要考量去年本業鞋材營收153.8億元，年增24%，今年前八月累計營收年增4.4%，在匯率不利影響下，全年本業仍可望維持歷史新高表現；亮點產品經編網布8月營收在匯率不利情況下，再創歷史新高，今年前八月累計營收為22.5億元，年增43.2%，創歷史新高紀錄，也優於公司對於2025年展望的年增30~40%，隨著稼動率提高，未來將持續擴大獲利貢獻。

同時，主要客戶Adidas今年上半年訂單年增28%，表現亮眼，而ON Running與公司密切合作，三年內即成為公司第三大客戶，該品牌用到的幾乎所有網布都來自百和的子公司百和- KY，今年上半年訂單年增23%。ON Running財報表現佳，並上修品牌年度展望，百和集團可說是台股當中與ON Running緊密配合的概念股之一，可望持續受惠。

此外，HOKA合作不到二年即成為百和第八大客戶，今年上半年營收貢獻年增212%，未來成長可期下，預估百和今年EPS 4.1元，明年成長至5元，年增19.8%。

百和 營收

延伸閱讀

英飛凌高層看好 RISC-V 車用滲透率 2028年將在台積電德國廠生產

短期非投等債 有看頭

8月證交稅翻紅 進帳277億

今年前8月 陸車產銷雙超2千萬輛

相關新聞

金融壓力測試 8家沒過關！大股東面臨增資

川普關稅效應未歇，金管會針對38家本國銀行及全體產壽險業，以2024年底資料做「壓力測試」，昨（11）日結果出爐，共三家...

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

百和8月 EPS 0.46元 法人持續看好營運後市

百和（9938）8月自結每股獲利（EPS）0.46元，7、8月累計自結EPS 0.76元，獲利表現優於法人預期。

六大壽險外匯準備金8月飆破3,062億元 創史上新高

受惠於8月新台幣兌美元貶值，壽險業者的海外投資評價利益和處分利益同步上升，也推升六大壽險公司的外匯價格變動準備金餘額暴漲...

國銀放款中小企 動能強勁

據金管會2025年7月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆6,835億元，單月大增1,145億元，寫下歷年同期次高紀錄，...

亞太暨台灣永續行動獎／國泰金創新「沙龍」體驗

國泰金控聚焦三大永續主軸「氣候、健康、培力」展開相應作為，攜手子公司與公益集團於「2025亞太永續博覽會」，與產官學研合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。