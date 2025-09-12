百和8月 EPS 0.46元 法人持續看好營運後市
百和（9938）8月自結每股獲利（EPS）0.46元，7、8月累計自結EPS 0.76元，獲利表現優於法人預期。
分析師指出，持續看好後市，主要考量去年本業鞋材營收153.8億元，年增24%，今年前八月累計營收年增4.4%，在匯率不利影響下，全年本業仍可望維持歷史新高表現；亮點產品經編網布8月營收在匯率不利情況下，再創歷史新高，今年前八月累計營收為22.5億元，年增43.2%，創歷史新高紀錄，也優於公司對於2025年展望的年增30~40%，隨著稼動率提高，未來將持續擴大獲利貢獻。
同時，主要客戶Adidas今年上半年訂單年增28%，表現亮眼，而ON Running與公司密切合作，三年內即成為公司第三大客戶，該品牌用到的幾乎所有網布都來自百和的子公司百和- KY，今年上半年訂單年增23%。ON Running財報表現佳，並上修品牌年度展望，百和集團可說是台股當中與ON Running緊密配合的概念股之一，可望持續受惠。
此外，HOKA合作不到二年即成為百和第八大客戶，今年上半年營收貢獻年增212%，未來成長可期下，預估百和今年EPS 4.1元，明年成長至5元，年增19.8%。
