六大壽險外匯準備金8月飆破3,062億元 創史上新高

受惠於8月新台幣兌美元貶值，壽險業者的海外投資評價利益和處分利益同步上升，也推升六大壽險公司的外匯價格變動準備金餘額暴漲至3,062億元，不僅較7月底的1,950億元大增逾五成，更創下史上新高紀錄。相較於今年5月僅剩188億元、幾乎「燒光」的窘境，壽險業者在匯率走勢的助攻下，準備金水位迅速回補。

據統計，六大壽險公司在8月底的外匯準備金均明顯攀升，其中，國泰人壽餘額逾650億元，較上月增加300億元，富邦人壽更突破800億元，單月增加260億元，新光人壽餘額回升到700億元以上，台灣人壽餘額逾200億元，單月增提50億元，凱基人壽成長逾四成，南山人壽更暴增近三倍。

壽險業者普遍指出，主因在於8月新台幣兌美元貶值約2.3％，且新台幣走勢弱於其他亞幣，替代避險中的雜幣也較美元上漲，帶動外匯避險部位獲利進帳，並提列進外匯準備金。

隨著市場預期聯準會9月重啟降息，恐有美元貶值、非美貨幣升值的「危機」，壽險業者多動態調整避險策略。國壽指出，避險策略仍會以傳統避險與替代避險搭配、視情況動態調整，並持續累積外匯準備金以沖抵潛在匯損；富邦人壽則表示，維持動態避險策略，另針對全球多項經濟議題將於法說會進一步向外界說明。

凱基人壽表示，外匯避險方面以傳統避險工具為主，適時搭配成本較低且具有效性的替代避險，策略上著重降低避險的點數成本，並累積外匯準備金，同時持續掌握市場機會，期待下半年投報率回升。

台灣人壽則指出，根據過往聯準會降息時，美元弱勢可能性較高，因此現在至明年上半年新台幣相對美元有升值的匯兌損失風險，將視市場動態調整避險比率，並使用一籃子貨幣替代部分高成本NDF避險，再以外匯準備金抵抗匯率波動影響；新光人壽表示，在外匯準備金可吸收台幣升值幅度內，將維持較低避險比例與調整避險工具組合，降低避險成本。