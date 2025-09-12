六壽險外匯準備金攀高
8月新台幣兌美元貶值，壽險業者海外投資評價利益和處分利益同步上升，也推升六大壽險公司外匯價格變動準備金餘額暴漲至3,062億元，創史上新高紀錄，較7月底的1,950億元大增逾五成，有利壽險業抵禦匯率風險。
相較於今年5月僅剩188億元、幾乎「燒光」的窘境，壽險業者在匯率走勢助攻下，準備金水位迅速回補。
據統計，六大壽險公司在8月底的外匯準備金均明顯攀升，其中，國泰人壽餘額逾650億元，較7月增加300億元，富邦人壽更突破800億元，單月增加260億元，新光人壽餘額回升到700億元以上，台灣人壽餘額逾200億元，單月增提50億元，凱基人壽成長逾四成，南山人壽更暴增近三倍。
壽險業者普遍指出，主因在於8月新台幣兌美元貶值約2.3％，且新台幣走勢弱於其他亞幣，替代避險中的雜幣也較美元上漲，帶動外匯避險部位獲利進帳，並提列進外匯準備金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言