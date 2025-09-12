六壽險外匯準備金攀高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

8月新台幣兌美元貶值，壽險業者海外投資評價利益和處分利益同步上升，也推升六大壽險公司外匯價格變動準備金餘額暴漲至3,062億元，創史上新高紀錄，較7月底的1,950億元大增逾五成，有利壽險業抵禦匯率風險。

相較於今年5月僅剩188億元、幾乎「燒光」的窘境，壽險業者在匯率走勢助攻下，準備金水位迅速回補。

據統計，六大壽險公司在8月底的外匯準備金均明顯攀升，其中，國泰人壽餘額逾650億元，較7月增加300億元，富邦人壽更突破800億元，單月增加260億元，新光人壽餘額回升到700億元以上，台灣人壽餘額逾200億元，單月增提50億元，凱基人壽成長逾四成，南山人壽更暴增近三倍。

壽險業者普遍指出，主因在於8月新台幣兌美元貶值約2.3％，且新台幣走勢弱於其他亞幣，替代避險中的雜幣也較美元上漲，帶動外匯避險部位獲利進帳，並提列進外匯準備金。

外匯 壽險業 新台幣

相關新聞

金融壓力測試 8家沒過關！大股東面臨增資

川普關稅效應未歇，金管會針對38家本國銀行及全體產壽險業，以2024年底資料做「壓力測試」，昨（11）日結果出爐，共三家...

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

金管會旗下的銀行局、保險局今日雙雙公布對銀行業、保險業的壓力測試結果，經過銀、保兩局盤點，有3家銀行業者、5家保險業者在...

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

國銀放款中小企 動能強勁

據金管會2025年7月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆6,835億元，單月大增1,145億元，寫下歷年同期次高紀錄，...

亞太暨台灣永續行動獎／國泰金創新「沙龍」體驗

國泰金控聚焦三大永續主軸「氣候、健康、培力」展開相應作為，攜手子公司與公益集團於「2025亞太永續博覽會」，與產官學研合...

亞太暨台灣永續行動獎／元大壽打詐成效卓著

「2025 亞太暨台灣永續行動獎」昨（11）日舉辦頒獎典禮，元大人壽以「防詐教育 守護零距離」為主題，實踐聯合國第四項永...

