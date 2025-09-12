六壽險外匯準備金攀高

8月新台幣兌美元貶值，壽險業者海外投資評價利益和處分利益同步上升，也推升六大壽險公司外匯價格變動準備金餘額暴漲至3,062億元，創史上新高紀錄，較7月底的1,950億元大增逾五成，有利壽險業抵禦匯率風險。

相較於今年5月僅剩188億元、幾乎「燒光」的窘境，壽險業者在匯率走勢助攻下，準備金水位迅速回補。

據統計，六大壽險公司在8月底的外匯準備金均明顯攀升，其中，國泰人壽餘額逾650億元，較7月增加300億元，富邦人壽更突破800億元，單月增加260億元，新光人壽餘額回升到700億元以上，台灣人壽餘額逾200億元，單月增提50億元，凱基人壽成長逾四成，南山人壽更暴增近三倍。

壽險業者普遍指出，主因在於8月新台幣兌美元貶值約2.3％，且新台幣走勢弱於其他亞幣，替代避險中的雜幣也較美元上漲，帶動外匯避險部位獲利進帳，並提列進外匯準備金。