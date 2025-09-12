台幣守住30.3 終止連五升

國際美元11日呈現震盪小升，帶動主要非美貨幣普遍回貶，新台幣也隨亞幣走弱，終止連五日升勢。台北匯市昨（11）日收盤小幅貶值3.4分，收在30.344元，央行力守30.3元大關，成交量19.53億美元。

新台幣兌美元匯率昨天開盤延續升值動能，早盤再現30.2字頭，最高來到30.235元，不過隨著美元指數走元，亞洲央行守匯態度明顯，匯銀人士表示，老大昨日干預明顯，新台幣一舉由紅轉黑。新台幣匯率近期連五升，累計升值4.18角，不過央行昨日搭配美元走升、亞幣走貶趨勢，力守30.3元關卡。

台股昨日早盤開高，但臨收盤前出現獲利了結賣壓，盤中急殺逾200點，上演「大怒神」行情，雖最終小漲23點，收25,215點，續創歷史新高，但市場氛圍仍驚險。值得注意的是，外資買盤依舊強勁，單日持續買超台股329.9億元，自9月以來至昨日僅九個交易日，外資累計買超金額已達1,806億元，資金行情延續。

外匯市場則反映不同氛圍。外資積極湧入股市，且持續拋匯，將部分資金換回新台幣。而國內進口商實際需求進場買匯，推升美元需求，同步與國際美元走強形成共振，導致新台幣匯價反轉收貶。與此同時，日圓、韓元等主要亞幣同步走弱，使新台幣匯價受壓回檔。

昨日美元指數則小升0.07%，主要亞幣走貶，韓元跌幅更達0.38%最弱勢，日圓下跌0.19%，新台幣貶0.11%，星元下跌0.07%，人民幣小幅貶值0.02%。

不過若觀察今年以來亞幣走勢，台幣今年以來升值8.03%仍居最強亞幣，星元升值5.82%居次，日圓則升值5.71%、韓元升值5.69%。

匯銀人士分析，市場焦點轉向美國經濟數據，投資人關注美國消費者物價指數（CPI），是否進一步顯示通膨放緩，從而影響Fed在年底前降息的次數與幅度。

法人指出，近期台股雖屢創新高，但伴隨資金大舉流入，波動風險也同步升高；新台幣則可能在外資股匯操作的拉鋸下，短線維持區間震盪走勢。市場後續走向，仍取決於美國後續利率政策預期，以及美元指數的強弱表現。