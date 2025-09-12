六大壽險新契約保費勁揚 前八月年增25.8%

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭任珮云／台北報導
美元利變商品最高宣告利率已拉上4.35％，加上分紅、投資型商品持續熱賣，帶動新契約保費（FYP）的成長。保單示意圖。圖／AI生成
美元利變商品最高宣告利率已拉上4.35％，加上分紅、投資型商品持續熱賣，帶動新契約保費（FYP）的成長。保單示意圖。圖／AI生成

美元利變商品最高宣告利率已拉上4.35％，加上分紅、投資型商品持續熱賣，帶動新契約保費（FYP）的成長，根據各公司統計，六大壽險8月新契約保費（FYP）為402.7億元，月減逾一成；今年前八月，六大壽險新契約保費合計為3,880.7億元，年成長25.8%，推估整體壽險業界，今年前八月新契約保費有望突破6,500億元。

根據各公司統計，國泰人壽8月新契約保費收入達109.7億元，年減4％，累計前八月新契約保費共1,213.8億元，較去年同期成長58.1％。國壽表示，前八月因新台幣升值與投資市場波動類全委標的接受度佳，帶動美元利變壽險及投資型商品等新契約保費成長顯著，前八月利變型和投資型新契約分別成長高達115％及50%，整體而言，新契約保費收入表現良好，預期今年業績有望較去年成長。

富邦人壽8月新契約保費收入81.6億元，年減23.5%，累計前八月新契約保費收入達799.5億元，較去年同期成長6.2%，在六大壽險裡居次。富邦人壽銷售分期繳及保障型商品成果亮眼，其中在分紅保單方面，8月新契約保費收入逾46億元，前八月累計超過456億元，占整體新契約保費近六成。

南山人壽8月份新契約保費收入維持與上月相當水準，幾乎是以銷售傳統型保單占大宗，近七成左右，且傳統型保單的新契約保費收入也成長較多，累計今年前八月新契約保費收入約574億元，較去年同期成長8.9％。南山人壽指出，今年底前仍以高保障型商品、投資型年金險和美元理財型保單為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求的商品，整體醫療險商品動能穩健。

凱基人壽8月新契約保費收入53.5億元，累計前八月新契約保費收入達470億元，年成長25.6%，以險種類別來看，凱基壽前八月利變型商品年成長16.1%，投資型商品年成長103.2%。

新光人壽8月新契約保費收入35.9億元，年增40.2%，累計前八月新契約保費收入達426.4億元，年成長25.1%。新壽表示，預估2025年新契約保費收入仍會延續去年的業務動能突破600億元。今年策略重點放在CSM提升，並以回應市場與客戶需求為核心。

台灣人壽8月新契約保費收入63億元，年成長達84.7%，單月成長率居六大壽險之冠，累計前八月達397億元，年成長23.7%。

產險業今年前八月交出好成績，四家金控旗下產險包括富邦產、國泰產、華南產和兆豐產累計前八月稅後純益合計為84.55億元，其中富邦產今年前八月獲利已經超車2024年全年數字，另外，富邦產8月獲利、國泰產前八月獲利，皆創新高。

富邦產險8月稅後純益7.7億元，累計前八月稅後純益42.2億元，較去年同期成長32%，也高於去年全年的30.2億元。

富邦產表示，由於各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。8月整體簽單保費49.9億元，其中商業火險表現最為突出，單月簽單保費較去年同期成長17%；水險及新種險業務亦展現穩健動能，成長幅度皆超越市場整體水準。

富邦產累計前八月簽單保費收入478.4億元，較去年同期成長7%，簽單市占率24%，持續位居市場領先地位。富邦產險8月獲利創歷史新高、累計前八月獲利為歷年同期次高。累計每股稅後純益（EPS）為14.88元。

保費 富邦人壽

延伸閱讀

川普關稅衝擊！金管會壓測點名8家補強 壽險業最脆弱

壽險雙雄積極承作房貸 成本高、效益低同業觀望

壽險避險成本降 兩關鍵

火災頻傳 商業火險投保增

相關新聞

金融壓力測試 8家沒過關！大股東面臨增資

川普關稅效應未歇，金管會針對38家本國銀行及全體產壽險業，以2024年底資料做「壓力測試」，昨（11）日結果出爐，共三家...

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

金管會旗下的銀行局、保險局今日雙雙公布對銀行業、保險業的壓力測試結果，經過銀、保兩局盤點，有3家銀行業者、5家保險業者在...

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

國銀放款中小企 動能強勁

據金管會2025年7月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆6,835億元，單月大增1,145億元，寫下歷年同期次高紀錄，...

亞太暨台灣永續行動獎／國泰金創新「沙龍」體驗

國泰金控聚焦三大永續主軸「氣候、健康、培力」展開相應作為，攜手子公司與公益集團於「2025亞太永續博覽會」，與產官學研合...

亞太暨台灣永續行動獎／元大壽打詐成效卓著

「2025 亞太暨台灣永續行動獎」昨（11）日舉辦頒獎典禮，元大人壽以「防詐教育 守護零距離」為主題，實踐聯合國第四項永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。