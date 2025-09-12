六大壽險新契約保費勁揚 前八月年增25.8%

美元利變商品最高宣告利率已拉上4.35％，加上分紅、投資型商品持續熱賣，帶動新契約保費（FYP）的成長，根據各公司統計，六大壽險8月新契約保費（FYP）為402.7億元，月減逾一成；今年前八月，六大壽險新契約保費合計為3,880.7億元，年成長25.8%，推估整體壽險業界，今年前八月新契約保費有望突破6,500億元。

根據各公司統計，國泰人壽8月新契約保費收入達109.7億元，年減4％，累計前八月新契約保費共1,213.8億元，較去年同期成長58.1％。國壽表示，前八月因新台幣升值與投資市場波動類全委標的接受度佳，帶動美元利變壽險及投資型商品等新契約保費成長顯著，前八月利變型和投資型新契約分別成長高達115％及50%，整體而言，新契約保費收入表現良好，預期今年業績有望較去年成長。

富邦人壽8月新契約保費收入81.6億元，年減23.5%，累計前八月新契約保費收入達799.5億元，較去年同期成長6.2%，在六大壽險裡居次。富邦人壽銷售分期繳及保障型商品成果亮眼，其中在分紅保單方面，8月新契約保費收入逾46億元，前八月累計超過456億元，占整體新契約保費近六成。

南山人壽8月份新契約保費收入維持與上月相當水準，幾乎是以銷售傳統型保單占大宗，近七成左右，且傳統型保單的新契約保費收入也成長較多，累計今年前八月新契約保費收入約574億元，較去年同期成長8.9％。南山人壽指出，今年底前仍以高保障型商品、投資型年金險和美元理財型保單為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求的商品，整體醫療險商品動能穩健。

凱基人壽8月新契約保費收入53.5億元，累計前八月新契約保費收入達470億元，年成長25.6%，以險種類別來看，凱基壽前八月利變型商品年成長16.1%，投資型商品年成長103.2%。

新光人壽8月新契約保費收入35.9億元，年增40.2%，累計前八月新契約保費收入達426.4億元，年成長25.1%。新壽表示，預估2025年新契約保費收入仍會延續去年的業務動能突破600億元。今年策略重點放在CSM提升，並以回應市場與客戶需求為核心。

台灣人壽8月新契約保費收入63億元，年成長達84.7%，單月成長率居六大壽險之冠，累計前八月達397億元，年成長23.7%。

產險業今年前八月交出好成績，四家金控旗下產險包括富邦產、國泰產、華南產和兆豐產累計前八月稅後純益合計為84.55億元，其中富邦產今年前八月獲利已經超車2024年全年數字，另外，富邦產8月獲利、國泰產前八月獲利，皆創新高。

富邦產險8月稅後純益7.7億元，累計前八月稅後純益42.2億元，較去年同期成長32%，也高於去年全年的30.2億元。

富邦產表示，由於各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。8月整體簽單保費49.9億元，其中商業火險表現最為突出，單月簽單保費較去年同期成長17%；水險及新種險業務亦展現穩健動能，成長幅度皆超越市場整體水準。

富邦產累計前八月簽單保費收入478.4億元，較去年同期成長7%，簽單市占率24%，持續位居市場領先地位。富邦產險8月獲利創歷史新高、累計前八月獲利為歷年同期次高。累計每股稅後純益（EPS）為14.88元。