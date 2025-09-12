中信金深耕金融數位創新

中信金（2891）展現國際金融影響力，受國際知名財經權威雜誌《Financial Times》（金融時報）與《The Banker》（銀行家）邀請，參與昨（11）日首度在亞洲舉辦的「Banking Summit Asia 2025」（亞洲區全球銀行高峰會），由中信金控資訊最高主管賈景光擔任論壇講者，深入探討推動數位金融創新及兼顧資訊安全與信任的關鍵，並分享中信金數位化經驗，為台灣唯一受邀擔任講者的金融業者。

Global Banking Summit（全球銀行高峰會）由 《Financial Times》與 《The Banker》攜手主辦，為國際金融業的重要盛會之一，今年首度於香港四季酒店舉辦亞洲場「Banking Summit Asia 2025」，吸引全球各地逾300位重量級金融業人士與會。

主辦單位特別安排中信金資訊最高主管賈景光與泰國開泰商業科技集團（Kasikorn Business Technology Group）主席 Ruangroj Poonpol 同台對談有關金融科技防詐、數位創新與資安、科技治理等議題，賈景光指出，如何在保護客戶帳戶安全並兼顧客戶體驗，是當前銀行業的關鍵挑戰。

中信銀於第一線面對詐騙集團時，運用人工智慧（AI）打造防詐技術，配合檢警、電信業者合作全面防詐。

中信自主開發的欺詐檢測AI模型能「神盾聯防科技平台」，1秒內即可從逾300個風險因素中得出潛在的欺詐警報，截至2024年成功攔阻金額逾28億元，成功率每年增長30%，2025年第1季新增警示帳戶數亦較去年同期下降24%。

中信銀先後與電信業者、社群通訊網路LINE合作，更與內政部警政署、臺灣高等檢察署及臺北、新北、士林、臺中及橋頭等地方檢察署簽訂合作備忘錄、啟動「可疑金融帳戶通報機制」，以跨產業數據防堵、串聯預警措施；此外，中信亦受主管機關邀請擔任金融科技產業聯盟「金融科技應用研發」工作圈召集人，領軍建構全國性金融同業防詐平台「跨行金流履歷安全網」，透過第三方的整合跨機構金流資訊，串聯自行與跨行金流，推動跨行即時風險通報機制，擬於今年分階段上線。

中信海外分子行藉母行統籌、運用數位科技提升海外據點的科技力，配合各國監管制度，以個資隱私、跨境防詐監管等挑戰，研擬「區域數據湖」的可能性，未來將有機會透過加解密技術以及合規的匿名化機制，整合跨境數據，且倚重母行技術團隊建構風險模型，提升跨境詐騙案件的防堵功能。