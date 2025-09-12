亞太暨台灣永續行動獎／台企銀深化 ESG 績優

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導
台企銀勇奪亞太暨台灣永續行動獎五項大獎，由總經理李國忠（中）代表接受台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）及財政部常務次長謝鈴媛（左）頒發獎座。台企銀／提供
台企銀勇奪亞太暨台灣永續行動獎五項大獎，由總經理李國忠（中）代表接受台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）及財政部常務次長謝鈴媛（左）頒發獎座。台企銀／提供

台灣永續能源研究基金會主辦的「2025年亞太暨台灣永續行動獎」，於昨（11）日盛大舉行頒獎典禮，台企銀（2834）囊括五大獎，包含APSAA亞太永續行動獎銅獎一項及TSAA台灣永續行動獎銀獎三項與銅獎一項，充分展現對永續發展的長期投入與具體貢獻。

台企銀將ESG理念融入融資、開戶申請及信用卡業務，以金融服務生命周期為基礎，從線上申請、開戶審查、商品服務及廢棄處理等階段，嚴格執行碳盤查機制與管理，打造ECO Finance生態圈，成功取得「數位存款帳戶」、「享e貸個人信用貸款」及「全系列信用卡」三項產品「ISO 14067碳足跡認證」，及六項環境部核發「產品碳足跡標籤」，一舉榮獲亞太永續行動獎銅獎及台灣永續行動獎銀獎肯定。

台企銀領先同業推出「台企銀樂齡App」，透過大圖、大字、大按鈕、貼心問候及跌倒偵測與緊急求助等貼心銀髮族的功能，成功獲得台灣永續行動獎銀獎肯定。

另一項獲台灣永續行動獎銀獎的「中小企業淨零生態圈」專案，是台企銀為落實2050淨零排放承諾，推動「淨零減碳聯合輔導平台」，積極輔導中小企業啟動淨零減碳，推出「綠色轉型、台企給力貸款」、「低碳化智慧化轉型發展貸款」、及「機器設備升級貸款」等專案貸款，致力實現中小企業淨零生態圈。

響應政府「都市更新2.0」與「信託業務發展策略藍圖」，台企銀連續六年參與「危老都更博覽會」，推廣融資與信託一條龍的全方位服務，保障客戶產權同時推動城市再生。該行亦整合長照、醫療、法律及保險等多元資源，由專業信託團隊量身規劃，協助銀髮族妥善安排資產、兼顧照護與傳承，獲頒台灣永續行動獎銅獎。

台企銀致力扶持中小企業發展，持續以實際行動在環境保護、社會責任及公司治理三方面推動永續發展，展現數位與永續雙軸轉型成果，發揮金融影響力與客戶共創美好未來。

永續 淨零 中小企業

