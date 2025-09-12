亞太暨台灣永續行動獎／元大壽打詐成效卓著

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
「2025亞太暨台灣永續行動獎」昨日舉辦頒獎典禮，元大金控獲得三大獎，元大人壽以「防詐教育 守護零距離」為主題，實踐聯合國第四項永續發展目標（SDG4）-提供「優質教育」，獲得2025台灣永續行動獎銅級肯定。元大人壽／提供
「2025亞太暨台灣永續行動獎」昨日舉辦頒獎典禮，元大金控獲得三大獎，元大人壽以「防詐教育 守護零距離」為主題，實踐聯合國第四項永續發展目標（SDG4）-提供「優質教育」，獲得2025台灣永續行動獎銅級肯定。元大人壽／提供

「2025 亞太暨台灣永續行動獎」昨（11）日舉辦頒獎典禮，元大人壽以「防詐教育 守護零距離」為主題，實踐聯合國第四項永續發展目標（SDG4）-提供「優質教育」，獲得2025台灣永續行動獎銅級肯定。

元大人壽致力於推動各項防詐教育方案，協助企業員工、保戶與一般民眾全面提升防詐觀念，積極響應主管機關的金融防詐政策。

根據內政部警政署165打詐儀表板統計資料顯示，僅是2025年8月的詐騙金額就高達73.4億元，有鑑於近年詐騙案例層出不窮，為了守護民眾個資及財產安全，避免民眾落入詐騙陷阱。

元大人壽挹注資源與人力推動各項防詐方案，對內從源頭著手，制定嚴謹的風險控管機制、加強保戶關懷措施，並透過舉辦講座、數位課程學習、活動演練等，多面向建構阻詐防護網。

此外，為強化防詐效益，針對高齡長者及年輕世代族群，啟動「元氣防詐列車」系列活動，並規劃年輕世代金融素養課程，深入社區與校園，提升金融脆弱族群的防詐意識。另外，為了讓長者閱讀方便，元大人壽印製並發送字體放大版的「元大九笈防詐騙手冊」，時刻提醒長輩提高警覺。

由於充分瞭解詐騙手法與情境是最佳的防禦方法，元大人壽特別與媒體合作共同製播防詐影片，影片中透過真實詐騙案例的分享，以及前消保官與警官現身說法的方式，並藉由媒體的傳播影響力，將正確的防詐知識傳遞給大眾，發揮保險業肩負教育的責任。

元大人壽秉持永續經營的理念，長期參與公益活動並積極推動各項永續作為，善盡企業社會責任。

未來，元大人壽持續與地方社區合作，以拓展更多元的公益參與形式為目標，落實永續發展行動，發揮社會正面影響力。

詐騙 永續 公益活動

延伸閱讀

交通安全、防詐一次到位 新北瑞芳區治安座談獲好評

奈米醫材爆4,600萬股利遭詐騙！專家教戰設立「三大防線」防詐

打詐、肅槍全國雙冠！竹市警獲警政署表揚

富邦集團與台中高分檢、台中市府簽MOU 形成跨域防詐網路

相關新聞

金融壓力測試 8家沒過關！大股東面臨增資

川普關稅效應未歇，金管會針對38家本國銀行及全體產壽險業，以2024年底資料做「壓力測試」，昨（11）日結果出爐，共三家...

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

金管會旗下的銀行局、保險局今日雙雙公布對銀行業、保險業的壓力測試結果，經過銀、保兩局盤點，有3家銀行業者、5家保險業者在...

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

國銀放款中小企 動能強勁

據金管會2025年7月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆6,835億元，單月大增1,145億元，寫下歷年同期次高紀錄，...

亞太暨台灣永續行動獎／國泰金創新「沙龍」體驗

國泰金控聚焦三大永續主軸「氣候、健康、培力」展開相應作為，攜手子公司與公益集團於「2025亞太永續博覽會」，與產官學研合...

亞太暨台灣永續行動獎／元大壽打詐成效卓著

「2025 亞太暨台灣永續行動獎」昨（11）日舉辦頒獎典禮，元大人壽以「防詐教育 守護零距離」為主題，實踐聯合國第四項永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。